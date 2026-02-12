Σε τροχιά έντονης επιδείνωσης μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με ισχυρά φαινόμενα να επηρεάζουν διαδοχικά πολλές περιοχές της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, διατηρώντας σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα κινηθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου, από το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

β. Στην Κρήτη, από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

γ. Στις Κυκλάδες, πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

ε. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα έως το απόγευμα της Παρασκευής.

στ. Στη Θράκη, πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Ισχυροί άνεμοι και προειδοποιήσεις

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

Στη δυτική Ελλάδα, το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί).

Στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί).

Στα Κύθηρα και την Κρήτη, από το πρωί έως το απόγευμα της Παρασκευής (δυτικοί άνεμοι).

Η ΕΜΥ υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων μέσω της ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr) καθώς και από τις επίσημες προειδοποιήσεις του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί εντός 12 ωρών, ανάλογα με την πορεία των καιρικών συνθηκών.