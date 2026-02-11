Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ολόκληρη «βιομηχανία» με κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών σε περιοχές της Αττικής, που εξαρθρώθηκε από τις αρχές με την σύλληψη 8 δραστών.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες εντόπιζαν οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα προσέγγιζαν μεθοδικά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερναν να τα αφαιρέσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, με βασικό στόχο την κλοπή αυτοκινήτων υψηλής εμπορικής αξίας και μοτοσυκλετών. Τα κλεμμένα οχήματα στη συνέχεια, είτε διαλύονταν σε εξαρτήματα είτε αποκτούσαν νέα ταυτότητα μέσω πλαστών εγγράφων και πινακίδων, πριν επανεμφανιστούν στην αγορά.

Ο ρόλος των μελών της σπείρας

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να είχε άτομο που γνώριζε σε βάθος τον χώρο του αυτοκινήτου και είχε αναπτύξει δίκτυο υποστήριξης για την κλοπή, πλαστογράφηση και μεταπώληση των οχημάτων. Για την κάλυψη της δραστηριότητας, είχε δημιουργηθεί ακόμη και εταιρεία «βιτρίνα», μέσω της οποίας επιχειρούνταν να φαίνεται νόμιμη η διακίνηση οχημάτων και ανταλλακτικών στην αγορά.

Παράλληλα, άλλα μέλη της ομάδας διατηρούσαν αυτοσχέδια διαλυτήρια, όπου αποσυναρμολογούσαν τα κλεμμένα οχήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα εξαρτήματα διοχετεύονταν στη συνέχεια στην αγορά, ενώ μεταφορέας της οργάνωσης αναλάμβανε τη διακίνηση των ανταλλακτικών προς τους τελικούς αποδέκτες.

Τι εντοπίστηκε

Οι έρευνες των αστυνομικών σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και χώρους στάθμευσης αποκάλυψαν το εύρος της δράσης του κυκλώματος. Εντοπίστηκαν δεκάδες κλεμμένα αυτοκίνητα, πλήθος εξαρτημάτων, υβριδικές μπαταρίες, εγκέφαλοι οχημάτων και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραβίαση συστημάτων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες κλοπές και απόπειρες κλοπής οχημάτων, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.