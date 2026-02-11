Επίθεση με υδροχλωρικό οξύ δέχτηκε μία υπάλληλος σε κατάστημα με κοσμήματα στην Κομοτηνή. Η νεαρή γυναίκα αντιλήφθηκε ότι μία πελάτισσα έκλεψε κοσμήματα και προσπάθησε να την ακινητοποιήσει. Εκείνη όμως της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι. Τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη την 10-2-2025 το πρωί στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί στην Κομοτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ναρκωτικά δισκία, ένα -1- δοχείο υδροχλωρικού οξέος και -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.