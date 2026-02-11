Το 2026 αποτελεί αδιαμφισβήτητα το έτος-σταθμό για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκονται η B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση και το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, δύο υποχρεωτικότητες που έρχονται να δώσουν νέα δυναμική στις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να μετατρέψουν την ανάγκη για συμμόρφωση σε πλεονέκτημα. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα φορολογική απαίτηση, αλλά για μια στρατηγική κίνηση που φέρνει τις επιχειρήσεις σε μια νέα εποχή διαφάνειας, ταχύτητας και μείωσης του λειτουργικού κόστους, ευθυγραμμίζοντας την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η νέα «ψηφιακή» πραγματικότητα

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υποχρεωτική B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ (βάσει του 2023), με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση. Σειρά έχουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς, οι οποίες υποχρεούνται να διαθέτουν Πάροχο για τις B2B συναλλαγές τους έως την 1η Οκτωβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως το θεσμικό πλαίσιο παρέχει σημαντικά φορολογικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν την υιοθέτηση Παρόχου τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Αυτά περιλαμβάνουν την πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό εντός του έτους αγοράς, καθώς και τη δυνατότητα 100% προσαύξησης της δαπάνης που αφορά την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης.

Παράλληλα, το ισχύον χρονοδιάγραμμα προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή της Β’ Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής από 1η Μαΐου 2026, οπότε και σχεδιάζεται η πλήρης ψηφιοποίηση της διακίνησης αποθεμάτων μέσω της myDATA. Το νέο σύστημα που μπαίνει σύντομα σε εφαρμογή, φέρνει νέα εργαλεία με στόχο τη διευκόλυνση των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στην Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου εντάσσονται λειτουργίες που αφορούν την παρακολούθηση των διακινούμενων εμπορευμάτων, την απλοποίηση των εργασιών ελέγχου, τη διαχείριση των αγαθών μέσω QR code καθώς και θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

Οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές, μεταφορικές εταιρείες, παραλήπτες) διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την πλήρη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Σημειώνεται πως η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου, εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά, με ορίζοντα έως και τις 30 Απριλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαίρως.

Η έγκαιρη ενεργοποίηση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναδεικνύεται στην πιο στρατηγική κίνηση για μία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις είναι απόλυτα καλυμμένες απέναντι σε κάθε τρέχουσα και μελλοντική υποχρεωτικότητα, ενώ παράλληλα «κλειδώνουν» τις σημαντικές φοροαπαλλαγές που θεσπίζει το κράτος.

Αντιθέτως, η κωλυσιεργία ή η μη συμμόρφωση συνεπάγεται βαρύτατες κυρώσεις. Τα πρόστιμα δεν εξαντλούνται μόνο σε υψηλές χρηματικές επιβαρύνσεις επί της αξίας των παραστατικών, αλλά επεκτείνονται στην απώλεια δικαιώματος έκπτωσης δαπανών και, ειδικά στη διακίνηση αγαθών, σε πρόστιμα ανά έλεγχο που απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

eΔελτίο: Η ολοκληρωμένη πρόταση της ENTERSOFTONE IMPACT για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Η διεύρυνση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ενισχύει τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πέρα από την πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, δημιουργούνται νέες προοπτικές μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Η ENTERSOFTONE IMPACT από τους πρώτους πιστοποιημένους παρόχους από την ΑΑΔΕ, απλουστεύει την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και ασφάλεια.

Η λύση EINVOICING αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης παραστατικών για όλες τις μορφές συναλλαγών (B2B, B2G, B2C), προσφέροντας ασφάλεια, ακρίβεια και διαφάνεια. Μέσω της υπηρεσίας eΔελτίο, τα ψηφιακά δελτία διαβιβάζονται αυτόματα στη myDATA, με άμεση παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών. Οι δυνατότητες αυτοματοποίησης μειώνουν λάθη, περιορίζουν λειτουργικά κόστη και εξαλείφουν την ανάγκη έντυπης διαχείρισης, ενώ η λύση προσαρμόζεται ευέλικτα και συνδέεται απρόσκοπτα με κάθε ERP ή εμπορολογιστικό σύστημα. Καθώς τα νέα μέτρα αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούσαμε επί δεκαετίες, η ENTERSOFTONE IMPACT βοηθά τις επιχειρήσεις να δουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση όχι μόνο ως υποχρέωση, αλλά ως μια ευκαιρία για αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

