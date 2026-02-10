Την έκδοση ενός ψηφιακού ευρώ, τόσο online -που θα προσφέρει διαδικτυακές λειτουργίες- όσο και offline -με λειτουργίες χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο- σε αντίθεση με την πρόταση του Φερνάντο Ναβαρέτε για τη δημιουργία μόνο του δεύτερου.

Οι ευρωπαίοι νομοθέτες ενέκριναν την Τρίτη μια τροπολογία που υποστηρίζει και τις δύο εκδοχές του ψηφιακού χρήματος, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό καθιστά ένα τέτοιο αποτέλεσμα πιθανότερο να προκύψει πριν από τις κρίσιμες συζητήσεις στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η εισήγηση

Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου, Φερνάντο Ναβαρέτε, δημοσίευσε την έκθεσή του τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας μια offline παραλλαγή χωρίς online αντίστοιχο. Την online έκδοση έκρινε απαραίτητη μόνο εφόσον ο ιδιωτικός τομέας δεν καταφέρει να επινοήσει τη δική του λύση.

Η τελική ευθεία

Η ψηφοφορία για την πρότασή του στην επιτροπή ECON αναμένεται στις αρχές Μαΐου, με τους αξιωματούχους της ΕΚΤ με επικεφαλής το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Πιέρο Τσιπολόνε, να αντιτίθενται. Ο Τσιπολόνε έχει δηλώσει ότι οι διπλές λειτουργίες θα αλληλοσυμπληρώνονται, καθιστώντας το ψηφιακό νόμισμα πιο κοντά στη χρήση του με τα μετρητά.

Εφόσον οι εθνικές κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο καταλήξουν σε συμφωνία τον επόμενο χρόνο, η ΕΚΤ μπορεί να ξεκινήσει μια πιλοτική φάση το 2027 πριν από μια πιθανή έναρξη το 2029.

Απεξάρτηση από ΗΠΑ

Σε κάθε περίπωση, η ΕΚΤ επιδιώκει την έκδοση ενός ψηφιακού ευρώ, ως καίριου εργαλείου για τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις αμερικανικές εταιρείες πληρωμών όπως η Visa και η Mastercard, με φόντο τις εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις με τις ΗΠΑ. Προς τούτο, προϋποτίθεται το το νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη του έργου, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οριστικοποιεί τη θέση του, με την αντίστοιχη απόφαση των κρατών μελών να έχει προηγηθεί τον Δεκέμβριο.

