Ούτε λίγο ούτε πολύ, το 10,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι τουλάχιστον ένα μέλος του έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, για να εργαστεί, την τελευταία πενταετία, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών, κατά το 2025, όπου υπάρχει ειδική αναφορά για τη μετανάστευση προς εργασία.

Μετανάστευση και επαγγελματική διέξοδος

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η πραγματική απώλεια ανθρώπινου δυναμικού, λόγω μετανάστευσης, με στόχο την επαγγελματική διέξοδο, εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερη, αν συνυπολογιστούν οι περιπτώσεις μετακίνησης του συνόλου ενός νοικοκυριού.

Στον αντίποδα, στο ερώτημα εάν την τελευταία πενταετία επέστρεψε από το εξωτερικό κάποιο μέλος στο νοικοκυριό, επιλέγοντας να εργαστεί στην Ελλάδα, θετικά αποκρίθηκε το 6,6% όσων ρωτήθηκαν.