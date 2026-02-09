Οι αρχές στο Μέριλαντ, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί μέσα σε λύκειο, με έναν μαθητή να επιβεβαιώνεται ότι έχει τραυματιστεί.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το Λύκειο Thomas S. Wootton παραμένει υπό περιορισμό, καθώς περισσότεροι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στο σημείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι το κτήριο σφραγίστηκε, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει αυτή την ώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με το ABC έχει τεθεί υπό κράτηση ένα άτομο, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Συνιστάται στους γονείς να απευθυνθούν σε μια κοντινή πανεπιστημιούπολη στο Γυμνάσιο Robert Frost, που βρίσκεται στην οδό Scott Drive 9201.