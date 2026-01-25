Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της πόλης, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη επίσημα στοιχεία σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ούτε για τη σοβαρότητα όλων των τραυμάτων.