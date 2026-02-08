Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμηνύοντας ωστόσο πως είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά αν δεχθεί επίθεση.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει συμφέρον να στραφεί κατά κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά προειδοποίησε για «ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση» σε περίπτωση ευρωπαϊκής επιθετικότητας.

«Εάν η Ευρώπη ξαφνικά πραγματοποιήσει τις απειλές της για προετοιμασία πολέμου εναντίον μας και εξαπολύσει επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος δήλωσε: δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση από μέρους μας. Θα είναι μια ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τα σχετικά δογματικά έγγραφα», υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ τόνισε ότι η ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων ή στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία θα εκληφθεί από τη Ρωσία ως άμεση ξένη επέμβαση. Όπως ανέφερε, μια τέτοια εξέλιξη θα θεωρηθεί σοβαρή απειλή για τη ρωσική ασφάλεια και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως.