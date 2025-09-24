Μπορούν εκατό χρόνια προόδου να συμπυκνωθούν μέσα σε μόλις τρία; Η απάντηση είναι «ναι»! Αυτό τουλάχιστον υπόσχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ): μια τεχνολογία που – όπως είπε πρόσφατα στο Ηρώδειο ο ελληνοκύπριος νομπελίστας Demis Hassabis, συνιδρυτής της Google DeepMind – «θα είναι δέκα φορές μεγαλύτερη και θα έρθει δέκα φορές ταχύτερα από τη Βιομηχανική Επανάσταση».

Πρόκειται για μια ανατρεπτική δύναμη, η οποία ήδη φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που παράγουμε, που ζούμε, που αποφασίζουμε. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: μελέτη της PwC δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει το παγκόσμιο ΑΕΠ έως και κατά 15% μέσα στην επόμενη δεκαετία, μια επίδοση συγκρίσιμη με την οικονομική μεταμόρφωση που προκάλεσε η βιομηχανοποίηση του 19ου αιώνα. Δεν είναι λίγο που θεωρεί πως αποτελεί το «καύσιμο» που μπορεί να ξαναγράψει τους οικονομικούς κανόνες.

Κάτι περισσότερο

Ο Μάρκος Βερέμης, εταίρος της BigPi Ventures και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, μιλώντας στο «Βήμα» το λέει απλά: «Ο κόσμος γνωρίζει το ChatGPT, αλλά το πεδίο της νέας τεχνολογίας είναι πολύ ευρύτερο. Η AI δεν είναι μόνο απαντήσεις και δημιουργία κειμένου σε χρόνο… dt, αλλά λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον πυρήνα μιας επιχείρησης». Ο επιχειρηματίας και επενδυτής μάλιστα θεωρεί πως «βρισκόμαστε μπροστά σε μια Γουτεμβέργεια στιγμή που αλλάζει το πώς ζούμε και εργαζόμαστε όλοι».

Στο μέτωπο της οικονομίας υπάρχουν τα πρώτα δείγματα γραφής. Από ένα chatbot που υπολογίζεται ότι μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης πελατών έως 30% μέχρι εργαλεία HR με AI που «σκανάρουν» χιλιάδες βιογραφικά σε δευτερόλεπτα, βρίσκοντας τον κατάλληλο υποψήφιο με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Στήνει πατέντες

Από τους πρωτοπόρους στη χρήση της ΑΙ ήταν ο όμιλος ΤΙΤΑΝ. Αρχισε να πειραματίζεται με την ΑΙ πριν από οκτώ χρόνια, εφαρμόζοντας έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης της λειτουργίας σε εργοστάσιο στο Κόσοβο που παράγει τη σκόνη τσιμέντου. Η επιτυχία οδήγησε στην εφαρμογή του προγράμματος στο πιο κερδοφόρο εργοστάσιο του ομίλου στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα ήρθαν γρήγορα και ήταν εντυπωσιακά στην αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τον Chief Digital and Strategy Officer της TITAN Αντώνη Κύρκο. Η χρήση σταδιακά θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα εργοστάσια του ομίλου, ενώ στόχος είναι να εκπαιδευθεί το προσωπικό όλων των βαθμίδων πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα.

Μειώνει αποθέματα

Υψηλά στάνταρντ αποδοτικότητας κατάφερε να εξασφαλίσει ο όμιλος METRO τόσο στα καταστήματα λιανικής που λειτουργεί όσο και στη χονδρική. Συγκεκριμένα, οι χειροκίνητες διαδικασίες ανατροφοδότησης των καταστημάτων My Market μετατράπηκαν σε πλήρως αυτοματοποιημένες εφαρμόζοντας το AI-Driven Decisions-as-a-Service μοντέλο.

Το νέο σύστημα προβλέπει με ακρίβεια τη ζήτηση, προτείνει παραγγελίες βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα και βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων. Οπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας στο «Βήμα», τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα με σημαντική αύξηση της πληρότητας στο ράφι κατά 13% και μείωση του συνολικού αποθέματος κατά 3%, εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση της εμπορικής εικόνας του κάθε καταστήματος.

Ενα τεράστιο άγχος από τις πλάτες των εργαζομένων τους αφαίρεσαν τα Public με τη χρήση της ΑΙ. Οπως ανέφερε το προηγούμενο διάστημα ο CEO της Olympia Group Ανδρέας Αθανασόπουλος η αλυσίδα ηλεκτρονικών πέτυχε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 13% απλώς εφαρμόζοντας machine learning για τη διαχείριση των βαρδιών του προσωπικού ανά κατάστημα, ανά ώρα και ανά μέρα. Ο κ. Αθανασόπουλος επεσήμανε επίσης ότι η ΑΙ και το ChatGPT είναι η πρώτη τεχνολογία που κέρδισε πρώτα τους ανθρώπους και μετά τις επιχειρήσεις.

Εποπτεία

Συστημική τράπεζα αξιοποίησε τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ενίσχυση της προστασίας των συναλλαγών στα ψηφιακά της κανάλια, ανταποκρινόμενη στην πρόκληση της αποτελεσματικής ανίχνευσης τραπεζικής απάτης σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα λύση βασίστηκε σε εποπτευόμενη μάθηση και ανάλυση συμπεριφορικών προτύπων, με στόχο τη μείωση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της ακρίβειας αναγνώρισης δόλιων ενεργειών. Η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης συνέβαλε σε μετρήσιμη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της εμπειρίας του πελάτη.

Εξυπηρέτηση

Ασφαλιστική εταιρεία αξιοποίησε τις δυνατότητες της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για να μετασχηματίσει το τμήμα εξυπηρέτησης συνεργατών, ενσωματώνοντας ψηφιακά avatars που αναπαριστούν πραγματικά στελέχη της επιχείρησης. Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει την πλήρη προσομοίωση της φωνής, της εικόνας και του ύφους επιλεγμένων υπαλλήλων, με στόχο την παροχή προσωποποιημένης, προφορικής και άμεσα διαθέσιμης υποστήριξης. Η λύση εφαρμόστηκε στο τμήμα διαχείρισης συμβολαίων, εξυπηρετώντας χιλιάδες αιτήματα ημερησίως, όπως εκδόσεις, τροποποιήσεις ή αναγγελίες ζημιών.

Οι χρήστες αλληλεπιδρούν φωνητικά με το σύστημα, το οποίο επιλέγει το κατάλληλο avatar, επεξεργάζεται το αίτημα μέσω προηγμένης επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και επιστρέφει την απάντηση σε μορφή φωνής και εικόνας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας επιτάχυνε σημαντικά τον χρόνο απόκρισης, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν διεκπεραίωση αιτημάτων μέσα σε δευτερόλεπτα.

Επεξεργασία

Συστημική τράπεζα ανέπτυξε προηγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την αυτοματοποίηση της κατηγοριοποίησης και εξαγωγής πληροφορίας από τραπεζικά έγγραφα πολλών μορφών και προελεύσεων.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνικές βαθιάς μάθησης και τεχνολογίες AI για την αναγνώριση περιεχομένου και την αυτοματοποιημένη διαχείριση εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων μηνιαίως, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο επεξεργασίας και την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Τα επιχειρησιακά οφέλη είναι σημαντικά, αφού για τη συγκεκριμένη λειτουργία ο χρόνος επεξεργασίας μειώθηκε κατά 90%, η ανθρώπινη εργασία περιορίστηκε κατά 60% και η συνολική παραγωγικότητα αυξήθηκε εντυπωσιακά.

Μέσω της αξιοποίησης εργαλείων αναγνώρισης εγγράφων και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, δημιουργήθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα που συγκρίνει τα υποβληθέντα παραστατικά με τις εγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος.

Τα οφέλη της ΑΙ

Σε μια μέρα ένας μηχανικός γλιτώνει περίπου 2,5 ώρες στην αναζήτηση πληροφορίας, κάτι που μεταφράζεται σε 3.000 ανθρωποώρες τον μήνα.

Οι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα μιας συγκεκριμένης εργασίας έως και 10 φορές (ιδιαίτερα στη γραφή κώδικα).

Εξυπηρέτηση πελατών σε λιγότερο από 60’’ αναμονής τις ώρες αιχμής, κάτι που μεταφράζεται σε 10% βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες που χρησιμοποιούν την ΤΝ έχουν κατά μέσο όρο 20% περισσότερους υποψηφίους σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα προσωποποιημένα μηνύματα προς υποψηφίους έχουν περίπου 15% υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων.

Η ΑΙ επιτρέπει την αξιολόγηση του 100% των τηλεφωνημάτων, όταν χωρίς αυτήν τα τηλεφωνήματα ενός τηλεφωνικού κέντρου αποτιμώντο δειγματοληπτικά (σε ποσοστό κάτω του 1% των κλήσεων).

Το στοίχημα της Ελλάδας και η ανταγωνιστικότητα

Αναπτυξιακή ευκαιρία

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι για χώρες όπως η Ελλάδα, με δομικές αδυναμίες αλλά και το πλεονέκτημα της ευελιξίας, αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών. Οι πρώτοι που θα σπεύσουν να υιοθετήσουν την τεχνολογία αυτή, μπορούν να απογειώσουν το ΑΕΠ τους. Αν, αντιθέτως, μείνουν θεατές, το χάσμα ανάμεσα στις εύρωστες οικονομίες και τις πιο αδύναμες θα μεγαλώσει.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει χάσει πολλές φορές το «τρένο» της τεχνολογίας. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν υπάρχει πολυτέλεια για χάσιμο χρόνου. Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: θα δούμε την AI ως απειλή και θα μείνουμε κολλημένοι στο χθες, ή θα την αγκαλιάσουμε ως ευκαιρία για να φτιάξουμε ένα αύριο πιο ανταγωνιστικό, πιο δημιουργικό, πιο παραγωγικό;

Και όλα αυτά δεν είναι προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων.

Οπως επισημαίνει ο κ. Βερέμης, η πρόκληση είναι οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να μη μείνουν πίσω. Σήμερα, υπάρχουν εργαλεία σε προσιτές τιμές που επιτρέπουν και στον μεσαίο επιχειρηματία να μπει στο παιχνίδι. Η υιοθέτησή της, όμως, εξαρτάται από τη νοοτροπία: να δοκιμάσει, να πειραματιστεί, να ρισκάρει. «Η AI θα κρίνει την ανταγωνιστικότητα πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύουμε» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα συνεδρίου που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Σύνδεσμος.