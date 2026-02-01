Τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, έχουν γίνει για πολλούς ανθρώπους μια συνηθισμένη πρώτη στάση, μαζί φυσικά με τον πρωινό καφέ, για γρήγορες απαντήσεις, απαντήσεις που θα μας βοηθήσουν μέσα στη μέρα – κυρίως στη δουλειά μας.

Αν και το ChatGPT και τα υπόλοιπα chatbot τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα, η υπερβολική εξάρτηση από αυτά τα εργαλεία μπορεί μερικές φορές να αποδειχθεί επικίνδυνη, όπως τόνισε πρόσφατα μία YouTuber.

Η προειδοποίηση ήρθε από την Κρίστι, η οποία μοιράστηκε το περιστατικό με σχεδόν μισό εκατομμύριο ακολούθους της στο Instagram. Σε μια σειρά από αναρτήσεις και βίντεο, περιέγραψε ότι μια φίλη της είχε στείλει στο ChatGPT φωτογραφίες ενός άγνωστου φυτού που φύτρωνε στον κήπο της, κάνοντας μια απλή ερώτηση: «τι φυτό είναι αυτό;».

Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που μοιράστηκε η Κρίστι, το chatbot αναγνώρισε το φυτό ως φύλλωμα καρότου. Επισήμανε τα «λεπτομερώς διαιρεμένα και φτερωτά φύλλα» ως κλασικό χαρακτηριστικό των φύλλων του καρότου και ανέφερε ότι ήταν «εξαιρετικά απίθανο» το φυτό να είναι δηλητηριώδες κώνειο (Κώνειον το στικτόν).

Παράλληλα, παρέθεσε μια λίστα πιθανών παρόμοιων φυτών, η οποία περιλάμβανε τον μαϊντανό, τον κόλιανδρο, αλλά και το δηλητηριώδες κώνειο.

Διαβεβαιώσεις που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες

View this post on Instagram A post shared by @RawBeautyKristi on YouTube (@rawbeautykristi)

Ανησυχώντας, η φίλη της Κρίστι ρώτησε ευθέως αν το φυτό θα μπορούσε να είναι κάτι επικίνδυνο, κάτι που θα μπορούσε να βάλει τη ζωή της σε κίνδυνο. Το ChatGPT την καθησύχασε επανειλημμένα ότι δεν ήταν.

«Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά αν το φας, πεθαίνεις. Αν το αγγίξεις, μπορεί να πεθάνεις», είπε η Κρίστι στους followers της, τονίζοντας τον κίνδυνο του δηλητηριώδους κωνείου.

Ακόμα και αφού στάλθηκαν επιπλέον φωτογραφίες, το chatbot συνέχισε να απορρίπτει το ενδεχόμενο του δηλητηριώδους κωνείου. Ανέφερε ότι το φυτό δεν είχε λείους, κοίλους μίσχους με μωβ κηλίδες – χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την Κρίστι, φαίνονταν ξεκάθαρα.

Κάποια στιγμή, η AI υπέδειξε μάλιστα ότι το φυτό μπορεί να ήταν φύλλωμα καρότου που φύτρωνε σε έναν κοινό σχολικό κήπο όπου εργαζόταν η φίλη της.

Ανησυχώντας σοβαρά, η Κρίστι πέρασε τις ίδιες φωτογραφίες από το Google Lens, το οποίο αναγνώρισε αμέσως το φυτό ως δηλητηριώδες κώνειο. Η φίλη της προσπάθησε τότε μια νέα συνομιλία με το ChatGPT, το οποίο αυτή τη φορά επιβεβαίωσε ότι το φυτό ήταν δηλητηριώδες.

Η αυστηρή προειδοποίηση

«Είναι ενήλικη και ήξερε να με ρωτήσει πέρα από όσα είπε το ChatGPT, δόξα τω Θεώ», ανέφερε η Κρίστι. «Γιατί αν δεν το έκανε; Θα ήταν κυριολεκτικά νεκρή. Δεν υπάρχει αντίδοτο γι’ αυτό».

Σε λεζάντα ανάρτησής της έγραψε: «Το ChatGPT παραλίγο να σ*κώσει την καλύτερή μου φίλη λέγοντάς της ότι το δηλητηριώδες κώνειο ήταν καρότο. Όχι μόνο είπε ότι ήταν σίγουρο, αλλά επέμενε ξανά και ξανά, επιβεβαιώνοντας με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν ήταν δηλητηριώδες κώνειο, ότι ήταν πραγματικά άγριο καρότο. Spoiler: ήταν δηλητηριώδες κώνειο. Για το οποίο ΔΕΝ υπάρχει αντίδοτο και είναι εξαιρετικά θανατηφόρο».

Συνέχισε λέγοντας: «Αυτή είναι μια προειδοποίηση προς εσάς ότι το ChatGPT και άλλα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και κάθε άλλη AI δεν είναι φίλοι σας, δεν είναι αξιόπιστα, δεν είναι χρήσιμα, είναι απαίσια και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη».

Σχετικά με το δηλητηριώδες κώνειο

Το δηλητηριώδες κώνειο (Conium maculatum) είναι ιστορικά διαβόητο, καθώς χρησιμοποιήθηκε πιο γνωστά για την εκτέλεση του Σωκράτη το 399 π.Χ. Κάθε μέρος του φυτού – σπόροι, ρίζες, μίσχοι, φύλλα και καρπός – είναι τοξικό, και ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να αποβούν θανατηφόρες. Η ομοιότητά του με το καρότο και τη «δαντέλα της Βασίλισσας Άννας» το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο για μη ειδικούς.