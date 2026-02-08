Μια ακόμη εμφατική εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 102-87 του Προμηθέα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 17-0, παραμένοντας μόνοι στην κορυφή και έχοντας πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν επηρεάστηκε ούτε από τις πολλές απουσίες και έδειξε για ακόμη ένα βράδυ το βάθος και την ποιότητά της. Από την άλλη πλευρά, οι Πατρινοί έπεσαν στο 6-10 και πλέον βλέπουν τη μάχη της οκτάδας να δυσκολεύει αισθητά.

Ο Ολυμπιακός είχε πλουραλισμό και υψηλά ποσοστά, με τον Πίτερς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση (24 πόντοι, 3 ριμπάουντ). Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Νετζήπογλου (14 πόντοι, 7 ασίστ), ενώ ο Χολ γέμισε τη στατιστική του (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ, 1 κλέψιμο). Σταθερός ο Βεζένκοφ με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, την ώρα που ο Ουόκαπ μοίραζε το παιχνίδι με 14 ασίστ.

Παρά τις απουσίες των Μόρις, Τζόζεφ, Παπανικολάου, Νιλικίνα, ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκη, οι Πειραιώτες δεν έχασαν τον έλεγχο ούτε στιγμή. Για τον Προμηθέα, ξεχώρισαν ο Κόλεμαν (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και ο Χάρις (18 πόντοι, 3 ασίστ).

Το ματς κρίθηκε από νωρίς

Από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του. Με ένταση στην άμυνα και γρήγορη κυκλοφορία στην επίθεση, ξέφυγε νωρίς στο σκορ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +19 (32-13). Η εικόνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με τη διαφορά να ανοίγει ακόμη περισσότερο και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 57-38.

Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν άμεσα και επανέφεραν τον απόλυτο έλεγχο. Στο τέλος της τρίτης περιόδου το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί στο 83-62, μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε τυπική διαδικασία.

Ολυμπιακός – Προμηθέας 102-87

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (14 ασίστ), Γουόρντ 6 (8 ασίστ), Ντόρσεϊ 9 (3/9 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 24 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 15 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπουρνελές 2, Βεζένκοβ 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 14 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (4/5 δίποντα), Φουρνιέ 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 18 (6/11 τρίποντα, 3 ασίστ), Τάκερ 16 (3/6 τρίποντα), Κόουλμαν 18 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπέλο 6 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 9 (5 κλεψίματα), Σταμούλης 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος