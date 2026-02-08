Ο Παναθηναϊκός άφησε την Καρδίτσα να ελπίζει μόνο για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια με επιθετικό ξέσπασμα πέρασε με άνεση επικρατώντας με το επιβλητικό 78-53.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό που φάνηκε να ψάχνει τα πατήματά του. Κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Τριφυλλιού, για ακόμα μία φορά, τα λάθη, αφού αν και είχαν δεύτερες ευκαιρίες, από τα επιθετικά ριμπάουντ, δεν είχαν την απαιτούμενη ευστοχία.

Το ισχνό προβάδισμα των τεσσάρων πόντων στην πρώτη περίοδο (12-16), έγινε +10 στο ημίχρονο (22-32), με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο δεκάλεπτο να γίνεται πιο σφιχτός στην άμυνα, αλλά και πιο αποτελεσματικός στην επίθεση.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ήρθε το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με ένα επιμέρους 14-5, μεγάλωσε τη διαφορά και έχτισε τις βάσεις για τη νίκη.

Εκτός από το επιθετικό ξέσπασμα, οι «πράσινοι» κράτησαν χαμηλά την Καρδίτσα με άμυνα. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν μόλις 13 πόντους στη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ ο «επτάστερος» έφτασε τους 63, βάζοντας δηλαδή 31, σχεδόν όσους είχε πετύχει σε δύο δεκάλεπτα!

Στην τελευταία περίοδο το μόνο που είχε ενδιαφέρον ήταν το τελικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός έκανε επιβλητική εμφάνιση, πήρε μία άνετη νίκη που τόσο χρειαζόταν (78-53) και ανέκτησε ψυχολογία για να ριχτεί ξανά στη μάχη της Ευρωλίγκας.