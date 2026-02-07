Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ιταλικές αρχές μετά από σειρά σοβαρών περιστατικών που προκάλεσαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην κεντρική Ιταλία. Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι μίλησε ανοιχτά για «ενέργειες σαμποτάζ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδέονται χρονικά και επιχειρησιακά με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS) ανακοίνωσαν ότι διαπιστώθηκαν σοβαρές φθορές στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς και είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική αναστάτωση στα δρομολόγια, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται σταδιακά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια–Βενετία οφείλεται πιθανότατα σε εμπρησμό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Ρόιτερς, στην περιοχή της Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ σε κοντινή τοποθεσία εντοπίστηκε και ένας πρόχειρος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», δήλωσε ο Ματέο Σαλβίνι, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Ιταλός υπουργός υπενθύμισε, μάλιστα, το σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2024. Ερωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που να συνδέουν τα πρόσφατα περιστατικά με τους Αγώνες Μιλάνου–Κορτίνας, εκπρόσωπός του ανέφερε ότι «υπάρχουν ομοιότητες τόσο στον τρόπο δράσης όσο και στη χρονική συγκυρία» σε σχέση με το γαλλικό προηγούμενο.

Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, την ώρα που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τα μέτρα ασφαλείας στις κρίσιμες υποδομές ενισχύονται.