Ενώπιον μιας πρωτοφανούς πρόκλησης βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA). Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες επισκιάζονται από καταγγελίες για μια ιδιότυπη μέθοδο τεχνητής βελτίωσης της απόδοσης που ονομάστηκε «Penisgate».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ερευνάται η πιθανότητα αθλητές του άλματος με σκι να προβαίνουν σε επεμβατικές μεθόδους με χρήση υαλουρονικού οξέος, προκειμένου να αλλοιώσουν την εφαρμογή των αθλητικών στολών τους και να αποκτήσουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Το χρονικό της υπόθεσης «Penisgate»

Η υπόθεση, η οποία έλαβε την ονομασία «Penisgate». Αρχικά, ήρθε στο φως μετά από δημοσίευμα της Bild, και στη συνέχεια υπήρξε αναπαραγωγή από πολλά Μέσα.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι αθλητές ενδέχεται να χρησιμοποιούν ενέσιμα εμφυτεύματα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η αύξηση του όγκου στο συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών τρισδιάστατων (3D) σαρώσεων για τη μέτρηση των στολών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η στολή πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στο σώμα του αθλητή. Έτσι, οποιαδήποτε τεχνητή αύξηση όγκου επιτρέπει τη δημιουργία επιπλέον χώρου στη στολή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πτήσης λειτουργεί ως «πανί», προσφέροντας μεγαλύτερη άνωση.

Επιστημονική τεκμηρίωση και το μεγάλο αεροδυναμικό κέρδος

Η σοβαρότητα της καταγγελίας εδράζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers καταδεικνύει ότι μια αύξηση της περιφέρειας της στολής κατά μόλις 2 εκατοστά μπορεί να μειώσει την αντίσταση κατά 4% και να αυξήσει την άνωση κατά 5%. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 5,8 μέτρα απόστασης στο άλμα – διαφορά ικανή να κρίνει την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

«Η έγχυση υαλουρονικού οξέος δημιουργεί ένα προσωρινό αποτέλεσμα διόγκωσης του ιστού», εξήγησε στην Bild ο Δρ. Kamran Karim, υπογραμμίζοντας την ιατρική διάσταση της μεθόδου.

Το προηγούμενο της Νορβηγίας και η στάση του WADA

Δεν είναι η πρώτη φορά που το άθλημα πλήττεται από ανάλογες μεθοδεύσεις. Το 2025, οι Νορβηγοί σκιέρ Marius Lindvik και Johann André Forfang αποκλείστηκαν για τρεις μήνες. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ομάδα τους είχε τροποποιήσει κρυφά τις ραφές των στολών στην περιοχή του καβάλου.

Ο Πρόεδρος της WADA, Witold Banka, αν και αντιμετώπισε αρχικά το θέμα με σκωπτική διάθεση, ξεκαθάρισε ότι ο Οργανισμός θα επιδείξει μηδενική ανοχή. Ο Γενικός Διευθυντής, Olivier Niggli, τόνισε: «Αν προκύψουν στοιχεία που συνδέονται με τη βελτίωση της απόδοσης μέσω μη εγκεκριμένων μέσων, η επιτροπή μας θα εξετάσει ενδελεχώς αν αυτό εμπίπτει στην κατηγορία του ντόπινγκ ή της τεχνικής απάτης».

Η χρήση του υαλουρονικού οξέος περιπλέκει το νομικό πλαίσιο. Η ουσία αυτή καθαυτή δεν είναι απαγορευμένη. Ωστόσο, η χρήση της για την αλλοίωση των προδιαγραφών του εξοπλισμού συνιστά κατάφωρη παραβίαση των κανονισμών του «ευ αγωνίζεσθαι».