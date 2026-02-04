Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, αναμένεται τώρα να πραγματοποιηθούν στο Ομάν, σύμφωνα με πηγές και ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του ανέφερε πως ακόμα η τοποθεσία δεν έχει συμφωνηθεί και πως για να υπάρξει οποιαδήποτε ουσιώδης συζήτηση στην ατζέντα πρέπει να περιλαμβάνεται και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν θέλει αποκλειστικά συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Οι Ιρανοί ζήτησαν μια συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, αλλά οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε ο στο Γαλλικό Πρακτορείο Άραβας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με άλλη πηγή, αρχικά είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη για να συζητηθεί το «πυρηνικό ζήτημα, το ζήτημα των πυραύλων και των ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν, με τη συμμετοχή άλλων χωρών στην περιοχή».

Ωστόσο, «το Ιράν επιδιώκει τώρα να περιορίσει την ατζέντα αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και θέλει συνομιλίες αποκλειστικά με τις ΗΠΑ», δήλωσε αυτή η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Μουσκάτ», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις «θα περιοριστούν στο πυρηνικό ζήτημα και στην άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν».

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας ο Αραγτσί

Το πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε την ίδια πληροφορία, τονίζοντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης υψηλόβαθμους διπλωμάτες.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα εκπροσωπήσει την Ουάσινγκτον στις συνομιλίες, πρόσθεσε το Isna, σημειώνοντας ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται επίσης να είναι παρών.

Ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ συμμετείχαν σε πέντε γύρους πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ το 2025, διαπραγματεύσεις που διακόπηκαν απότομα όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πρωτοφανείς αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ των δύο αυτών χωρών, ορκισμένων εχθρών.