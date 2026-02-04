Στον Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, ανήκει η σορός η οποία είχε ανασυρθεί πριν από είκοσι ημέρες από την παραλία της Αυδήμου στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, εντός της δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται η παραλία ανακοίνωσε σήμερα (4/2) ότι μετά από αναλύσεις DNA, η σορός ταυτοποιήθηκε επίσημα ως ανήκουσα στον Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ (Vladislav Baumgertner), 53 ετών, Ρώσο υπήκοο από τη Λεμεσό, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Οι συνθήκες θανάτου του, προστίθεται, καθώς και τα αίτια, βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των Βάσεων.

Οι οικείοι του εκλιπόντος έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταλήγει η ανακοίνωση.

Ποιος ήταν ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ

O Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ υπήρξε διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας ποτάσας της Ρωσίας, Uralkali, και πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Belarus Potash Company.

Το όνομα του, είχε απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα το 2013, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μινσκ στη Λευκορωσία και κρατήθηκε σε κέντρο προσωρινής κράτησης.

Η σύλληψή του ήταν το αποκορύφωμα μιας σύγκρουσης της Μόσχας με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για το «καρτέλ» ποτάσας (υδροξείδιο του καλίου), μετά την απόφαση της Uralkali να διακόψει τη συνεργασία της με την κρατική εταιρεία Belaruskali.

Ο Μπαουμγκέρτνερ κατηγορήθηκε τότε για κατάχρηση εξουσίας και εκδόθηκε στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2013, όπου τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό πριν παυθεί από τα καθήκοντά του στην Uralkali. Αν και οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν οριστικά το 2015, η υπόθεση θεωρήθηκε τότε ως πολιτική ομηρία στο πλαίσιο των σχέσεων Πούτιν-Λουκασένκο.