Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν νεαρό μόλις 17 ετών να χάνει τη ζωή του.

Ειδικότερα, φορτηγό που οδηγούσε ένας 46χρονος συγκρούστηκε στη Σίνδο με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός περίπου 18 ετών, συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρισκόταν ο 17χρονος, που φέρεται να διατηρούσε φιλικές συνθήκες με τον οδηγό και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα κατέληξε σύμφωνα με τη voria.gr.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.