Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προσγειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας, ώστε να παραλάβει τον πολυτραυματία φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος παρέμεινε για οκτώ ημέρες στη Ρουμανία στο πλαίσιο της αποθεραπείας του.

Όπως μεταδίδει το ThessPost.gr, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην πίστα του αεροδρομίου και, εκτιμάται, ότι στις 11.30 θα αναχωρήσει με προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.

Νέος γύρος εξετάσεων

Ο 20χρονος έκανε σήμερα νέο γύρο εξετάσεων με τους θεράποντες ιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να ταξιδέψει στην Ελλάδα μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Μάλιστα, υποβλήθηκε σε ακόμα μία χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Ο 20χρονος φίλος του Δικεφάλου του Βορρά θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πλευρό του και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.