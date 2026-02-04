Στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης έφτασε νωρίτερα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο τρίτος τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους.

Η αεροδιακομιδή του πολυτραυματία έγινε σήμερα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε από την Τιμισοάρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο «Παπαγεωργίου», όπου και θα συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Συγκεκριμένα, στις 08:15 π.μ., το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών.

Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα και την ολοκλήρωση της ιατρικής παράδοσης – παραλαβής του ασθενούς από το τοπικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Εκεί, Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, στελεχωμένη με ιατρό και διασώστες, ανέλαβε την άμεση διακομιδή του προς το Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου», όπου το προσωπικό είχε τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και τη συνέχεια της νοσηλείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας είναι διασωληνωμένος και σε πρώτη φάση θα εισαχθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Μετά το τροχαίο ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, η οποία αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος. Σήμερα κρίθηκε ότι ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα, κάτι το οποίο και έγινε.