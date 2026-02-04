Σε βαρύ κλίμα στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο και της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συζητήθηκε η άρση ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη, αλλά και του Δημήτρη Μάντζου μετά από μήνυση του Βασίλη Στίγκα, αρχηγού του έκπτωτου μορφώματος των «Σπαρτιατών».

Το αίτημα της εισαγγελέως για την υπόθεση του κ. Κουτσούμπα απορρίφθηκε. Ψήφισαν συνολικά 269, υπέρ μόλις τέσσερις, κατά 257 και «παρών» δήλωσαν 8 βουλευτές. Σημειώνεται ότι οι τέσσερις θετικές ψήφοι είναι από τους ανεξάρτητους πρώην «Σπαρτιάτες» και Νίκη, Βρεττό, Δημητροκάλλη και Μανούσο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκίνησε τη τοποθέτηση του καταγγέλλοντας τον μηνυτή του. «Δεν θα είχε νόημα να ασχοληθούμε σοβαρά με έναν φαιδρό αντικομμουνιστή, αντισημίτη, φασίστα, συνήγορος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής σαν τον Κ. Πλεύρη που κατέθεσε και τη συγκεκριμένη μήνυση που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μήνυση, ούτε και που βρέθηκε εισαγγελέας να τη στείλει στη Βουλή παρά το γεγονός ότι είναι προφανώς ψευδής και ανυπόστατη» και έκανε λόγο για «απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης».

Θέλησε να ξεκαθαρίσει για το ΚΚΕ ότι «τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδα τους από δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του. Όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν και μέλη των Ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Το ΚΚΕ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ».

«Η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφώς και μόνο πολιτική σκοπιμότητα»

«Μην μας πει κανείς ότι μπορεί στους ενισχυτές του ΚΚΕ να κρύβεται μαύρο πολιτικό χρήμα. Φαίνεται και αποκαλύπτεται εύκολα από τις δεσμεύσεις που έχεις και τη στάση που κρατάς εδώ μέσα, απέναντι στους εργατικούς αγώνες, απέναντι στα λόμπι, τις διάφορες πρεσβείες, καταλαβαινόμαστε πολύ καλά εδώ μέσα», πρόσθεσε αιχμηρά.

Ο κ. Κουτσούμπας κατέληξε εκτιμώντας ότι «η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφώς και μόνο πολιτική σκοπιμότητα» και πρόσθεσε ότι «ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί εκτός των άλλων γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς που είναι βουτηγμένοι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ και διαπλοκή ούτε βέβαια με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα».

Υπέρ της άρσης ασυλίας Μάντζιου 278 βουλευτές

Υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Μάντζου, μετά και από δική του σχετική αίτηση, ψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές, οι 198 θετικά, 72 κατά και «παρών» δήλωσαν 8 βουλευτές. Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, δήλωσε ότι «πρόλαβα να δεχτώ μήνυση από τον άνθρωπο επικεφαλής του μορφώματος που διαδέχτηκε τη Χρυσή Αυγή. Είναι τιμή και παράσημο».

Όπως είπε, «ζητούσαμε με τροπολογίες την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης των Σπαρτιατών ως διαδόχων της Χρυσής Αυγής. Οι Σπαρτιάτες εισέπραξαν σχεδόν 1 εκ ευρώ που είναι αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού». Επέμεινε στη θέση του λέγοντας ότι «ισχυρίστηκα, ισχυρίζομαι και θα ισχυριστώ και στη δικαιοσύνη ότι αρχηγός είναι ο έγκλειστος στον Κορυδαλλό. Ο ίδιος ο μηνυτής μου πρώτος το ισχυρίστηκε και αποκάλυψε σε όλους τον άρρηκτο δεσμό Σπαρτιατών – Χρυσής Αυγής».

Και κατέληξε τονίζοντας ότι «αν δεν ήταν το ΠαΣοΚ, εμείς, σε αυτά τα έδρανα, οι Σπαρτιάτες θα υπήρχαν ακόμη και θα εισέπρατταν κρατική χρηματοδότηση. Δεν είναι μία μήνυση που στρέφεται προσωπικά σε μένα, αλλά σε όλους τους βουλευτές».