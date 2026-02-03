Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε κατά τη διάρκεια της σημερινής του αγόρευσης την επικύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως κατά της Μαρίν Λεπέν, για την υπόθεση της εικονικής απασχόλησης στελεχών του κόμματος της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο 2004 – 2026. Μεταξύ των ποινών αυτών ήταν και η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

«Τοξική όλη η υπόθεση και η στάση της υπεράσπισης»

Ο γενικός εισαγγελέας παρουσίασε το τοξικό κλίμα που περιέβαλλε την υπόθεση αυτή από την αρχή της με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που παρατάθηκε λόγω μιας «συλλογικής υπεράσπισης, που χαρακτηριζόταν από έντονη αμφισβήτηση», με «τουλάχιστον 45 προσφυγές» που υπέβαλε η υπεράσπιση.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με απειλές κατά των δικαστών, οι οποίοι καταδίκασαν στις 31 Μαρτίου τη Μαρίν Λεπέν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, και πρόστιμο 100.000 ευρώ, και κυρίως σε πέντε χρόνια στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι με άμεση εκτέλεση.

Αν το εφετείο του Παρισιού, που θα εκδώσει την τελική του απόφαση λίγο πριν το καλοκαίρι, επιβάλλει την ίδια την ποινή, τότε η Μαρίν Λεπέν δεν θα έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Αν αντιθέτως της επιβάλλει ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι το πολύ δύο ετών τότε θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας.