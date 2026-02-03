Ένα μικρό οπλοστάσιο εντόπισαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα Βορίζια, σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο της περιοχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε μία πράσινη θήκη κυνηγητικού όπλου που περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο.

Εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε μια πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα στις πέτρες και μέσα σε έναν άσπρο κουβά με κριθάρι βρέθηκαν επίσης πέντε χάρτινα κουτιά που το καθένα είχε 32 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ενα χάρτινο κουτί με 21 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και μεγάλες ποσότητες φυτιλιών διαφόρων χρωμάτων και μηκών.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ο χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο, ενώ διατάχθηκε εξέταση από πυροτεχνουργό πραγματογνώμονα.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο το βραδύκαυστο φυτίλι να σχετίζεται με την έκρηξη σε οικία της οικογένειας της γυναίκας, γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε την απαρχή της αιματηρής και θανατηφόρας συμπλοκής στο κέντρο του χωριού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα -1- πολεμικό τυφέκιο

Ένα -1- δίκαννο κυνηγετικό όπλο

Εκατόν ογδόντα ένα -181-πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

Έξι (6) φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε -65- μέτρων

Κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».