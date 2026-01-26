Δικάζονται σήμερα από το Αυτόφωρο οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών των δύο οικογενειών στα Βορίζια. Οι γονείς του συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή μετά το νέο «επεισόδιο» που εκτυλίχθηκε μεταξύ των δύο αντίπαλων οικογενειών.

Λεκτική αντιπαράθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου Φανούρη είχαν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά την ένοπλη συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύλληψη και Αυτόφωρο

Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς του 39χρονου κατηγορουμένου στην υπόθεση να συλληφθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις που εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία στην περιοχή.

Την περασμένη Παρασκευή ο εισαγγελέας Ηρακλείου παρέλαβε τη δικογραφία και άσκησε ποινικές διώξεις στους κατηγορουμένους και τους και παρέπεμψε στο Αυτόφωρο.

Με κορωνοϊό ο πατέρας Καργάκη

Αμφίβολο είναι ωστόσο αν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο ο πατέρας του 39χρονου Φανούρη, καθώς μεταφέρθηκε με κορωνοϊό στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυρ με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα.

Δύο μήνες μετά και ακόμα η κατάσταση παραμένει τεταμένη ανάμεσα στις δύο οικογένειες που κάθε φορά που συναντιούνται καταγράφονται λεκτικές επιθέσεις.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο τα πνεύματα δεν έχουν ηρεμήσει.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή παραμένουν τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός τους.