Το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο του Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο επικρατούσε ησυχία, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περίμενε να ακούσει τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα για μια κορυφαία διαδικασία, τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τα όσα άκουσε δεν τον ξάφνιασαν, άλλωστε, με τον πρωθυπουργό δεν συνομιλούν μόνο μια φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια των τακτικών ενημερώσεων. Και όταν βρίσκονται, έχουν το χρόνο και το χώρο να μιλάνε ανοιχτά και ελεύθερα.

Ένα από τα άρθρα που προτείνει να αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το άρθρο 86 που τον τελευταίο καιρό έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις ακόμη και αντιπαραθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί και στηρίζει την πρόταση του πρωθυπουργού.

Τι είχε γίνει πριν 18 χρόνια

Μάλιστα, συνομιλητές του υπενθυμίζουν ότι πριν από 18 χρόνια ο κ. Τασούλας ήταν ένας από τους μόλις 9 βουλευτές που υποστήριξαν την πρόταση του τότε συναδέλφου του βουλευτή της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη να καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Ωστόσο, τότε, η πρόταση αυτή δεν προχώρησε. Οι τότε πολιτικές συνθήκες δεν θεωρήθηκαν ώριμες για μια τέτοια μεταρρύθμιση, ωστόσο εκείνη η πρόταση αποτέλεσε τη βάση για την αναθεώρηση του 2019.

Την ίδια ώρα, το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών είναι καλό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε με πολύ θετικά λόγια για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάνοντας ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες του Κωνσταντίνου Τασούλα και τις συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς. «Θεωρώ ότι είναι απολύτως σωστή» είπε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ήταν ενήμερος ενώ θέλησε να προσθέσει ότι «δεν χρειάζεται την άδειά μου για μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά νομίζω ότι και μόνο η εικόνα της συνομιλίας με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει να κάθεσαι στην καρέκλα του πρωθυπουργού έχει την αξία της».

Στη συνέχεια, όπως είπε, «εγώ δεν επεδίωξα ποτέ να μην έχω και προσωπικές και ενίοτε και διακριτικές, όπως θα έπρεπε να είναι, επαφές με προκατόχους μου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να είναι χρήσιμο. Εγώ δεν είμαι ποτέ αυτός ο οποίος από τη φύση μου θα πω πράγματα από τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να επιστρέψει».

Ραντεβού με Σαμαρά και Τσίπρα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σε εκκρεμότητα το ραντεβού του με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Οι συναντήσεις τους αναμένονται να γίνουν εντός του μήνα. Ήδη ο κ. Τασούλας έχει υποδεχθεί τους Κώστα Καραμανλή, Γιώργο Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήμο.