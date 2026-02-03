Μια οξεία πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με φόντο δηλώσεις της τελευταίας για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα και προσωπικές αιχμές που κλιμάκωσαν περαιτέρω την ένταση.

Η σύγκρουση πήρε διαστάσεις το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου η κ. Κωνσταντοπούλου είχε χρησιμοποιήσει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του υπουργού, τους οποίους στη συνέχεια ανακάλεσε. Ωστόσο, η ουσία της αντιπαράθεσης μετατοπίστηκε γρήγορα στις καταγγελίες περί δόλιας συγκάλυψης του δυστυχήματος, τις οποίες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέδωσε προσωπικά στον κ. Γεωργιάδη.

Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε νομικές ενέργειες σε βάρος της, κάνοντας λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Σε δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι θα καταθέσει μήνυση και εξώδικο, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία αρμοδιότητα στους ελέγχους του εργοστασίου και συνεπώς δεν μπορεί να του αποδοθεί δόλος. Όπως ανέφερε, οι δηλώσεις αυτές δεν έγιναν στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής διαδικασίας ώστε να καλύπτονται από ασυλία, αλλά σε τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, «να εργαλειοποιούνται σοβαρά δυστυχήματα» και προειδοποιώντας ότι η τοξικότητα «θα επιστραφεί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, το βράδυ της Δευτέρας με νέα επίθεση, αναφερόμενη στη μήνυση που έχει καταθέσει η ίδια σε βάρος του υπουργού. Όπως είπε η ίδια:

«ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα».