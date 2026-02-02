Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, όταν δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η επίθεση έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου όταν ένας 15χρονος με έναν 16χρονο την ώρα που βρίσκονταν σε κεντρική περιοχή της πόλης διαπληκτίστηκαν έντονα με 16χρονο.

Ο καυγάς οδήγησε σε ξυλοδαρμό

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τους δύο ανήλικους να επιτίθενται και να χτυπούν τον 16χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο 16χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου χωρίς, ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του.

4 συλλήψεις

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. που προχώρησε στην άμεση σύλληψη των δύο ανηλίκων ενώ πέρασε χειροπέδες και σε δύο γονείς για παραμέληση ανηλίκων.

Το κατηγορητήριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται για επίθεση και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου.