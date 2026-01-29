Αγρια επίθεση από άτομα με κουκούλα δέχθηκε χθες Τετάρτη, ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια. Τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους καθώς φορούσαν κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο με μπουνιές και κλωτσιές. Αφού τον ακινητοποίησαν του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για το περιστατικό προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού για να ταυτοποιήσει τους δράστες. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για ληστεία καθώς του αφαίρεσαν το κινητό, ο άγριος ξυλοδαρμός όμως παραπέμπει σε ρατσιστικό κίνητρο.