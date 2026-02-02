Στο τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση επικεντρώθηκε η σημερινη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι πρόκειται για κορυφαία διαδικασία.

Ο Παύλος Μαρινάκης, αφού αναφέρθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναλυτικά για τα προτεινόμενα άρθρα, τόνισε ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και η κυβερνητική πλειοψηφία και τα άλλα κόμματα θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις ξεχωριστά στους πολίτες. Όπως εξήγησε, δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει τη μέγιστη συναίνεση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, που θα δημιουργήσει νέο υπόδειγμα. Όπως είπε, «είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από επόμενους λαϊκιστές και θιασώτες εμπόρους ελπίδας» και όπως είπε «να μην επιτρέπεται να ψηφίζουν προϋπολογισμοί που εκτρέπουν δημοσιονομικά».

Απαντώντας σε άλλο σχετικό ερώτημα, τόνισε ότι να μην επιτρέπεται να δώσεις από αυτά που δεν υπάρχουν λέγοντας αιχμηρά οτι αρχή γενόμενης ήταν η δεκαετία του ‘80 που την πλήρωσαν τη νύφη οι πολίτες και πιο συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι και οι νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό. Τα λεφτά, όπως είπε, δεν φυτρώνουν από κάπου αλλά όπως είπε αιχμηρά «δυστυχώς πολλές κυβερνήσεις να δίνουν παραπάνω από όσο αντέχει η οικονομία.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 2015, που βλέπαμε ότι η κυβέρνηση έλεγε ότι ο γάιδαρος πετάει όμως όλοι οι υπόλοιποι βλέπαμε ότι δεν πετάει, αλλά τότε κάποιοι πολίτες πίστεψαν την πολιτική εξαπάτηση του Τσίπρα».

Απαντώντας σε ερώτηση του Βήματος σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, μετά τις πρώτες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν τόσο από τη Νέα Αριστερά με επικριτική ανακοίνωση όσο και από το ΠαΣοΚ, με δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει αναφερθεί εξαρχής στην ανάγκη συναίνεσης από όλους.

Όπως υπογράμμισε, «κάθε πολιτική δύναμη και κάθε πολιτικός θα αναμετρηθεί με την Ιστορία», επισημαίνοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση διέπεται από μια απολύτως συγκεκριμένη διαδικασία και σαφείς προβλέψεις ως προς τις απαιτούμενες πλειοψηφίες και το κλίμα συναίνεσης.

Διευκρίνισε ότι η συναίνεση αυτή δεν μπορεί να είναι προσχηματική ή ρητορική, αλλά ουσιαστική, κάτι που προϋποθέτει χρόνο, υπομονή και καθαρή αποτύπωση των θέσεων τόσο της πλειοψηφίας όσο και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει ώστε η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να διεξαχθεί επί της ουσίας και όχι σε επίπεδο εντυπώσεων ή πρόωρων αντιπαραθέσεων.

Το σχόλιο για το «τζάμπα πέθανε» της Αλεξόπουλου

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της «γαλάζιας» βουλεύτριας Χριστίνας Αλεξοπούλου η οποία σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο meganews είπε ο «τζάμπας πέθανε», σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται για την επιστροφή ενοικίου που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί καθώς δίνουν ήδη το μισό τους μισθό στη στέγαση.

Παρότι ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να δικαιολογήσει τα λεγόμενα της κ. Αλεξοπούλου λέγοντας ότι δεν απευθυνόταν στους πολίτες που έχουν υποστεί μεγάλη δοκιμασία την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά ήθελε να επισημάνει τις μαξιμαλιστικές πολιτικές άλλων ετών όπως ακολουθήθηκε από το ΠαΣοΚ την δεκαετία του ‘80 αλλά και τα ταξίματα του Τσίπρα.

«Ίσως παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε σωστά αλλά απευθύνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Με δήλωσή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική αναθεώρηση. Όπως τόνισε, «το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο «ζωντανό». Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ο αιώνα. Συνεπώς είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Κλιματική Κρίση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι γενναία και τολμηρή, να απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά «στην ανάγκη ύπαρξης δικλείδων που θα εγγυώνται την δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση, αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού. Αυτά που κρύβουν τις ολέθριες συνέπειες που προκαλούν. Κάτι που, δυστυχώς, έχουμε πληρώσει ακριβά».

Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

***

Η καλύτερη επιβεβαίωση, ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, αποδίδουν είναι τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης ΕΡΓΑΝΗ για το 2025.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η πλήρης απασχόληση το 2025 αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Σήμερα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.

Από την έκθεση προκύπτει ακόμη πως:

-Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.000 γυναίκες, δηλαδή 260.000 σχεδόν, περισσότερες από ότι το 2019.

-Συνολικά, από το 2019, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30,3% από 1.046 ευρώ σε 1.363 ευρώ.

-Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει σημειώσει συνολική αύξηση 20% και βρίσκεται σήμερα στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ που ήταν το 2024 και 1.264 ευρώ που ήταν το 2019.

-Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατά 75% σε 6,5 χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα νεότερα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% τον Δεκέμβριο του 2025, που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχει καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία 22 έτη, δηλαδή από το 2004. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο του 2008 ο δείκτης της ανεργίας είχε διαμορφωθεί σε 7,3%.

Ακόμη, καταγράφηκε δραστική πτώση στην ανεργία των γυναικών, η οποία έφτασε τον Δεκέμβριο σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο 9,9%, ενώ το 2020 ήταν υπερδιπλάσιο, αφού διαμορφωνόταν σε 20,6%.

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε και στην ανεργία των νέων, η οποία έφτασε στα τέλη του 2025 στο 13%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν στο 35,5% και την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε υπερβεί το 50%.

Οι 563.000 νέες θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα μίας συνολικής πολιτικής της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αύξηση επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία εξαετία, κατά 96%, έναντι μόλις 5% στην ευρωζώνη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τα προγράμματα κατάρτισης και τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνέβαλαν στη σταδιακή απορρόφηση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας και σε αυξήσεις μισθών όλο και παραπάνω.

***

Σε νέο υψηλό δεκαπενταετίας διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο, φτάνοντας τα 213,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε τόσο η καλή πορεία της οικονομίας όσο και η καταβολή του δώρου για τα Χριστούγεννα.

Τα περισσότερα χρήματα, 154,8 δισεκατομμύρια, αναλογούν σε αποταμιεύσεις νοικοκυριών, τα οποία είδαν τα υπόλοιπά τους να αυξάνονται κατά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου του 2024 και Δεκεμβρίου του 2025.

Αξίζει να επισημανθεί πως στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι σε μία επταετία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 80,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή κατά 60,4%.

***

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας, ύψους 788 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως: η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία.

Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί 19 εθνικά σχέδια και αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις μέσα στον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της Ελλάδας, στην άμυνα και στη διπλωματία, αλλά και σε άλλα πεδία, όπως αυτό της οικονομίας.

***

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», έχουν ξεκινήσει δύο νέα προγράμματα:

-Το πρώτο αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Ήδη, περισσότεροι από 4.000 πολίτες, σε σύνολο περίπου 36.000 δικαιούχων, έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και τα καινοτόμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

-Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι συμπολίτες μας έχουν λάβει τα σχετικά μηνύματα για να κάνουν δωρεάν εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» 5,1 εκατ. πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν διενεργήσει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ενδεικτικά, έως σήμερα, έχουν διενεργηθεί περίπου 950.000 ψηφιακές μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για ενδεχόμενο καρκίνο του παχέος εντέρου και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις για τον εντοπισμό καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Σημειώνεται ότι το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης που υλοποιείται στη χώρα μας, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων.

***

Ξεκίνησε, από χθες, η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026.

Με μια αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ.

«Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή» υπογράμμισε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

***

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Μέσω του έργου, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενισχύεται, ουσιαστικά,η φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

«Υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια» υπογράμμισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου.