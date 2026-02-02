Λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Παύλος Μαρινάκης πραγματοποίησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βήματος σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, μετά τις πρώτες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν τόσο από τη Νέα Αριστερά με επικριτική ανακοίνωση όσο και από το ΠαΣοΚ, με δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί εξαρχής στην ανάγκη συναίνεσης από όλους.

Όπως υπογράμμισε, «κάθε πολιτική δύναμη και κάθε πολιτικός θα αναμετρηθεί με την Ιστορία», επισημαίνοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση διέπεται από μια απολύτως συγκεκριμένη διαδικασία και σαφείς προβλέψεις ως προς τις απαιτούμενες πλειοψηφίες και το κλίμα συναίνεσης.

Διευκρίνισε ότι η συναίνεση αυτή δεν μπορεί να είναι προσχηματική ή ρητορική, αλλά ουσιαστική, κάτι που προϋποθέτει χρόνο, υπομονή και καθαρή αποτύπωση των θέσεων τόσο της πλειοψηφίας όσο και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει ώστε η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να διεξαχθεί επί της ουσίας και όχι σε επίπεδο εντυπώσεων ή πρόωρων αντιπαραθέσεων.