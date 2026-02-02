Ένα νέο μητρώο για τα ακίνητα ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπου εκεί θα συγκεντρωθούν στοιχεία για δικαιώματα, τις επιφάνειες, τη χρήση και τις μισθώσεις των σπιτιών της χώρας.

Έως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλα τα κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση κάθε ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερες αγοραπωλησίες, αλλά και για σαρωτικούς ελέγχους εστιάζοντας σε «μαύρα» ενοίκια, αδήλωτα τετραγωνικά, «γκρίζες» ιδιοκτησίες και κρυφές εκμεταλλεύσεις.

Το Μ.ΙΔ.Α και τα ακίνητα

Το ΜΙΔΑ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων που διοργάνωσε η ΠΟΜΙΔΑ, με τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου και πλήθους ιδιοκτητών από όλη την Ελλάδα. Το νέο ψηφιακό εργαλείο παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον χώρο των ακινήτων.

Κεντρικό ζήτημα του συνεδρίου αποτέλεσε η δυνατότητα του ΜΙΔΑ να εντοπίζει και να διορθώνει ασυμφωνίες μεταξύ κρατικών αρχείων, ένα χρόνιο πρόβλημα που συχνά δημιουργεί ταλαιπωρία σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές ή μισθώσεις.

Οι διαφορές μεταξύ στοιχείων Κτηματολογίου και Taxisnet, αλλά και τα λάθη στις επιφάνειες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, αναμένεται να αναδεικνύονται αυτόματα, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης διόρθωσης.

Παράλληλα, το σύστημα εισάγει την υποχρεωτική και αναλυτική καταγραφή της χρήσης κάθε ακινήτου — αν πρόκειται για κύρια κατοικία, μισθωμένο, κενό, παραχωρημένο ή επαγγελματικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να πραγματοποιεί στοχευμένες διασταυρώσεις, περιορίζοντας τα λάθη και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Το ΜΙΔΑ αναμένεται να προσφέρει και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τους ιδιοκτήτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική απεικόνιση του συνόλου της περιουσίας σε μία οθόνη, η αυτόματη ενημέρωση στοιχείων μετά από αγοραπωλησίες ή κληρονομιές, η διασύνδεση με μισθωτήρια και συμβόλαια, καθώς και η διεκπεραίωση δηλώσεων ή διορθώσεων χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες.

Το Μητρώο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ατομικός ψηφιακός φάκελος συγκεντρώνοντας βασικά έγγραφα, άδειες και πιστοποιητικά, διευκολύνοντας μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τραπεζικές συναλλαγές.

Πηγή: OT.GR