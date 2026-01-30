Το UpScrolled είναι μια μια σχετικά νέα εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που κυκλοφόρησε περίπου τον Ιούνιο του 2025.

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής ιδίως ανάμεσα σε χρήστες του TikTok, οι οποίοι μεταναστεύουν μαζικά στο UpScrolled σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκτεταμένη λογοκρισία που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες όχι μόνο στο TikTok, αλλά και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Χ, το Facebook και το Instagram.

Βασικά χαρακτηριστικά & φιλοσοφία

H εφαρμογή δημιουργήθηκε από τον Ισάμ Χιγιάτζι (Issam Hijazi) παλαιστινιακής καταγωγής που ζει και δραστηριοποιείται στην Αυστραλία και ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Επηρεασμένος από γεγονότα όπως η καταστολή φωνών υπέρ της Παλαιστίνης σε άλλες πλατφόρμες, ίδρυσε το UpScrolled για να δημιουργήσει έναν χώρο χωρίς λογοκρισία που δεν υπάγεται σε έλεγχο από δισεκατομμυριούχους.

Ο δημιουργός της εφαρμογής αναφέρει ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου επιβάλλεται ελάχιστη λογοκρισία και μόνο σε περιπτώσεις παράνομου περιεχομένου, όπως ρητορική μίσους, υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων, οποιοδήποτε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς και προώθηση εγκληματικών ενεργειών όπως εμπόριο ναρκωτικών, όπλων κλπ.

Κατά τ’ άλλα η πλατφόρμα δεν επιβάλλει καμία λογοκρισία σε πολιτικές απόψεις, ενώ δεν παίζει αλγοριθμικά παιχνίδια όπου κάποιο περιεχόμενο αποκρύπτεται και κάποιο άλλο υπερπροβάλλεται.

Η πλατφόρμα έχει χρονολογική ροή, δηλαδή βλέπεις τα πάντα με τη σειρά που δημοσιεύονται και όχι με βάση τον αλγόριθμο. Επίσης εστιάζει στην ελεύθερη έκφραση, τις αυθεντικές συζητήσεις και την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Να σημειωθεί ότι όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί της δεν πωλούνται τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι σέρβερ της εφαρμογής είναι εγκατεστημένοι στο Δουβλίνο για μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Στατιστικά

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε συσκευές με iOS (App Store), όπου έχει βαθμολογία 4,9 στα 5. Επίσης διατίθεται και σε συσκευές με Android (Google Play), όπου έχει βαθμολογία 4,7 στα 5. Σε κάποιες χώρες/κατηγορίες έχει φτάσει ακόμα και στο Νο1 ή μέσα στα top-10 στην κατηγορία κοινωνικά δίκτυα του App Store.

Εχει παρουσιάσει εκρηκτική αύξηση νέων χρηστών τον τελευταίο μήνα, με πολλούς να φεύγουν από TikTok, Instagram & X. Ο δημιουργός της ανακοίνωσε στις 29 Ιανουαρίου ότι οι χρήστες ξεπέρασαν το 1 εκατ. ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 οι εγγεγραμμένοι χρήστες ήταν μόλις 150.000.

Γιατί έχει γίνει viral τώρα;

Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στο UpScrolled εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την ολοένα αυξανόμενη λογοκρισία και τα αλγοριθμικά παιχνίδια στα οποία επιδίδονται τα κοινωνικά δίκτυα της Meta (Facebook και Instagram), to X και το TikTok.

Η εφαρμογή υποστηρίζει αναρτήσεις κειμένου, εικόνων και βίντεο, καθώς και συζητήσεις μεταξύ των χρηστών. Είναι σχεδιασμένη για να μπορεί κανείς να αποχωρεί εύκολα από την εφαρμογή, χωρίς να προκαλεί εθισμό.

Αν κάποιος αναζητά ένα κοινωνικό δίκτυο χωρίς αλγόριθμους που τιμωρούν τις διαφορετικές απόψεις, με έμφαση στην ελευθερία του λόγου, κυρίως σε καυτά επίκαιρα θέματα, το Upscrolled θεωρείται σαν μια καλή εναλλακτική.

Προς το παρόν διατίθεται μόνο σαν εφαρμογή, ενώ η διαδικτυακή έκδοσή της αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί σύντομα.