Μια νέα εφαρμογή με ζοφερό όνομα έχει κατακλύσει την Κίνα. Ονομάζεται «Are You Dead?» («Είσαι νεκρός;») και η ιδέα της είναι απλή. Πρέπει να κάνεις check-in κάθε δύο ημέρες για να επιβεβαιώσεις ότι είσαι ζωντανός. Αν δεν το κάνεις, η εφαρμογή επικοινωνεί με την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχεις ορίσει και την ενημερώνει ότι μπορεί να βρίσκεσαι σε κίνδυνο.

Το app κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 και αρχικά δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση, όμως τις τελευταίες εβδομάδες η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί, με πολλούς νέους ανθρώπους που ζουν μόνοι σε κινεζικές πόλεις να τη κατεβάζουν μαζικά.

Αρχικά ήταν δωρεάν αλλά πλέον κοστίζει γιουάν (1,15 δολάρια· 0,85 λίρες) και αυτό την έχει οδηγήσει να γίνει η πιο κατεβασμένη επί πληρωμή εφαρμογή στη χώρα. Σύμφωνα με ερευνητικά ιδρύματα, έως το 2030 μπορεί να υπάρχουν έως και 200 εκατομμύρια μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην Κίνα, όπως αναφέρει το κινεζικό κρατικό μέσο Global Times.

Και ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους στοχεύει η εφαρμογή, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «έναν σύντροφο ασφάλειας για τη ζωή… είτε είσαι εργαζόμενος γραφείου που ζει μόνος, φοιτητής μακριά από το σπίτι ή οποιοσδήποτε επιλέγει έναν μοναχικό τρόπο ζωής».

«Υπάρχει ο φόβος ότι όσοι ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, χωρίς κανέναν να καλέσει για βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι: αν πέθαινα μόνος, ποιος θα μάζευε το σώμα μου;» αναφέρει χρήστης στα κινεζικά social media.

Κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν το καθόλου εύθυμο όνομα της εφαρμογής, λέγοντας ότι η εγγραφή σε αυτήν μπορεί να φέρει κακοτυχία αναφέρει το δημοσίευμα του BBC. Άλλοι ζήτησαν να αλλάξει σε κάτι με πιο θετική χροιά, όπως «Είσαι καλά;» ή «Τι κάνεις;».

Τι λέει η εταιρεία

Παρότι η επιτυχία της εφαρμογής οφείλεται εν μέρει στο πιασάρικο όνομά της, η εταιρεία πίσω από αυτήν, η Moonscape Technologies, δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη την κριτική για το όνομα και εξετάζει μια πιθανή αλλαγή.

Η εφαρμογή, που είναι καταχωρισμένη διεθνώς με το όνομα Demumu, κατατάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, και στις τέσσερις πρώτες στην Αυστραλία και την Ισπανία στις επί πληρωμή εφαρμογές.

Το τρέχον όνομα είναι λογοπαίγνιο βασισμένο σε μια επιτυχημένη εφαρμογή διανομής φαγητού που ονομάζεται «Are you Hungry?» («Πεινάς;»). Στα κινεζικά, το «Si-le-ma» ακούγεται παρόμοιο με το όνομα της εφαρμογής φαγητού «E-le-ma».

Οι εμπνευστές του «Are You Dead?»

Λίγα είναι γνωστά για τους ιδρυτές του «Are You Dead?». Πρόκειται, όπως δηλώνουν, για τρία άτομα γεννημένα μετά το 1995, που δημιούργησαν την εφαρμογή από το Τζενγκτζόου της επαρχίας Χενάν με μια μικρή ομάδα.

Η αξία της έχει σίγουρα αυξηθεί πλέον. Ένας από αυτούς, γνωστός ως κύριος Γκουό, δήλωσε στα κινεζικά μέσα ότι σκόπευαν να αντλήσουν κεφάλαια πουλώντας το 10% της εταιρείας για ένα εκατομμύριο γιουάν. Πρόκειται για ποσό πολύ μεγαλύτερο από τα 1.000 γιουάν (140 δολάρια) που, όπως λένε, κόστισε η ανάπτυξη της εφαρμογής.

Παράλληλα, επιδιώκουν να διευρύνουν το κοινό-στόχο τους, λέγοντας ότι εξετάζουν την ιδέα ενός νέου προϊόντος ειδικά σχεδιασμένου για ηλικιωμένους, σε μια χώρα όπου πάνω από το ένα πέμπτο του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών.