Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο κινητό μας κάποιο app για τον καιρό. Δεν είναι λίγες όμως οι φορές που οι προβλέψεις δεν πέφτουν μέσα και ο ήλιος που περιμένουμε γίνεται τελικά βροχή. Τι συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση; Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί.

«Δεν είναι παράξενο, συμβαίνει συχνά. Οι εφαρμογές παίρνουν αυτόματα δεδομένα από προγνωστικά μοντέλα. Δεν μεσολαβεί δηλαδή άνθρωπος να τα ελέγξει. Επίσης πολλές φορές δεν γνωρίζουν το μικροκλίμα της περιοχής σου. Ούτε αν υπάρχει βουνό δίπλα, ούτε αν υπάρχει θάλασσα που αλλάζει τα πάντα» λέει.

Και συνεχίζει: «Δείχνουν απλά εικονίδια! Αν η πιθανότητα για βροχή είναι 30% θα σου δείξουν ήλιο και αν τύχει να βρέξει έπεσαν έξω. Ακόμη πολλές φορές τα δεδομένα τους ανανεώνονται ανά 6 ή 12 ώρες ή και περισσότερο. Οπότε η πρόγνωση είναι ήδη παλιά».