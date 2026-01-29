Ο οίστρος του πλανητάρχη για την κατάκτηση του κόσμου όλου συνεχίστηκε και κορυφώθηκε στο Νταβός. Η ταχύτητα των αποφάσεών του μοιάζει με αυτήν της εξέλιξης της τεχνολογίας, και σκέπτομαι ότι μπορεί και να θεωρεί ότι η μετάλλαξη του ανθρώπου, που θα προκύψει σύμφωνα με τους ειδικούς, θα φέρει τα… ρομποτάκια, τα οποία ο μέγας πρόεδρος θα κινεί άνετα και σύμφωνα με τις μεγαλοφυείς ιδέες του! Ελπίζω, όμως, ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι και όχι οι μετα-άνθρωποι της τεχνολογίας, οι διακαείς του πόθοι δεν θα εκπληρωθούν.

Η ελπίδα μου αυτή στηρίζεται στην… επιτέλους αντίδραση της Ευρώπης με τις τοποθετήσεις του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός του Τραμπ προχώρησε στο Νταβός με την διατύπωση σκληρής προειδοποίησης προς την Ευρώπη. Την απάντηση, ουσιαστική και βαρύνουσα, έλαβε από τον καναδό πρωθυπουργό, ο οποίος μπροστά σε ένα ακροατήριο συνηθισμένο από την ασφαλή σιωπή μίλησε δυναμικά για επιστροφή σε καθεστώς ωμής επιβολής των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς κανένα περιορισμό.

Επεσήμανε ότι η παλιά τάξη πραγμάτων δεν επιστρέφει, ότι η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική και ότι αν οι μεσαίες δυνάμεις δεν πάρουν θέση, ο κόσμος θα διαμορφωθεί αποκλειστικά από εκείνους που δεν σέβονται ούτε θεσμούς ούτε όρια.

Χρησιμοποίησε στην τοποθέτησή του τον Θουκυδίδη για να αναδείξει την διαχρονική σύγκρουση μεταξύ ισχύος και δικαίου. Ο λόγος του καταχειροκροτήθηκε, γιατί όλοι αισθάνθηκαν με ικανοποίηση ότι η σιωπηλή και ανεκτική Ευρώπη αντέδρασε δυναμικά.

Ακολούθησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που τοποθετήθηκε χωρίς ευγενικές διατυπώσεις και πιστός στις δημοκρατικές αρχές της πατρίδας του, έδωσε το μήνυμα ότι η Ευρώπη οφείλει να αγκαλιάσει την ανεξαρτησία της, βρίσκοντας συμμάχους στην τοποθέτησή του τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Είναι φανερό ότι στην παγκόσμια πολιτική πραγματικότητα η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να ακολουθεί παθητικά τους ισχυρούς και να εστιάζει αποκλειστικά στην ευημερία της. Θα πρέπει να προετοιμαστεί για ένα μέλλον, στο οποίο η σχέση της με την Αμερική θα αλλάξει ριζικά και η προστασία της μεγάλης δύναμης θα είναι παρελθόν.

Είναι αδιανόητο η Ευρώπη με τις ελληνορωμαϊκές της ρίζες των αρχών και των αξιών, να ακολουθεί τον αλλοπρόσαλλο δρόμο που χαράζει ο Τραμπ. Η Ευρώπη φαίνεται ότι επιτέλους αφυπνίστηκε!

Ο δαιμόνιος πλανητάρχης εισέπραξε την πρωτοφανή αντίδραση των Ευρωπαίων και με διάθεση σχετικής υποχώρησης, αποκλιμάκωσε την ένταση του οργιώδους σχεδίου για την Γροιλανδία, απέκλεισε την χρήση της βίας και ανακοίνωσε ότι οι δασμοί κατά της Ευρώπης δεν θα εφαρμοστούν. Και ο διάβολος φοβέρα θέλει!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.