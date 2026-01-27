Έντονη ήταν η αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης στις δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Στις δηλώσεις Ρούτε οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση αφού ήταν «ζυγισμένες» ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα των ΗΠΑ, απάντησε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ο οποίος ανέφερε πως: «Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ασφάλειά τους. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν. Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ».

Οι δηλώσεις Ρούτε που προκάλεσαν την καταιγίδα

Η αφορμή για αυτή την αντίδραση προήλθε από τις δηλώσεις του Ρούτε, ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς την αμερικανική υποστήριξη. Ο Ρούτε υποστήριξε επίσης ότι είναι αντίθετος με την ιδέα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού, τον οποίο είχε προτείνει ο Επίτροπος Άμυνας της Ε.Ε., Αντριους Κουμπίλιους, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση για έναν «ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ» ήταν κενή περιεχομένου και τέλος ανέφερε ότι το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία δεν θα πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα για την αγορά ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων.

Σειρά απαντήσεων σε έντονο ύφος

Εκτός από τον Μπαρό, και άλλες σημαντικές φωνές στη Γαλλία αντέτειναν τις απόψεις του Ρούτε. Η πρώην πρέσβειρα της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, Μουριέλ Ντομενάκ, δήλωσε μέσω του X ότι η υπερβολική εξάρτηση από την αμερικανική εγγύηση ασφαλείας αποτελεί παρωχημένη αντίληψη και στέλνει λανθασμένα μηνύματα προς τη Ρωσία. Επίσης, η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρέν, τόνισε τη σημασία του «ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ».

Η γαλλική θέση για ενίσχυση της συλλογικής άμυνας των Ευρωπαίων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πρόταση που είχε διατυπώσει η Γαλλία εδώ και αρκετά χρόνια, φαίνεται να βρίσκει πλέον ευρύτερη αποδοχή και υποστήριξη, με τη Γερμανία και άλλες χώρες να συμφωνούν με την ανάγκη ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού πυλώνα.

Τα σχόλια του Ρούτε, κατά την ίδια χρονική στιγμή, έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στο Νταβός ότι οι Ευρωπαίοι είναι σε θέση να αμυνθούν χωρίς την αμερικανική υποστήριξη.