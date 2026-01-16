Στο Καράκας για να συναντήσει την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ βρέθηκε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται η χθεσινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να σταλεί μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας με το Καράκας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, η οικονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς και η ανάγκη η Βενεζουέλα να μην λειτουργεί πλέον ως «ασφαλές καταφύγιο» για αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και για διακινητές ναρκωτικών.

Ο ρόλος της Ροντρίγκρεζ

Οι New York Times σημειώνουν επίσης ότι, κατά τη θητεία της ως αντιπροέδρου, η Ροντρίγκεζ είχε λάβει μέρος σε επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρένελ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγούσε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο σε οικειοθελή αποχώρηση από την εξουσία. Η Ροντρίγκες είχε προηγουμένως επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για την «απαγωγή» του Μαδούρο και είχε ζητήσει τον επαναπατρισμό του. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, θεωρείται ως μια καλή προσωρινή ηγέτης για τη διατήρηση της σταθερότητας.

Πριν από την συνάντηση με τον Ράτκλιφ, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ροντρίγκεζ την Τετάρτη, με τους δύο ηγέτες να χαρακτηρίζουν και οι δύο τη συνομιλία ως θετική.