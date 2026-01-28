Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μια «ιδιαίτερα αποδοτική» γραμμή επικοινωνίας με τη μεταβατική ηγεσία της Βενεζουέλας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μερικές εβδομάδες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο Ρούμπιο εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον θα μπορέσει στο προσεχές διάστημα να αποκαταστήσει την αμερικανική διπλωματική παρουσία στη χώρα.

Ρούμπιο: «Η μόνη στρατιωτική μας παρουσία στη Βενεζουέλα θα είναι στην πρεσβεία»

Μεταξύ άλλων ο Ρούμπιο ανέφερε «πως αυτή την στιγμή οι ΗΠΑ δεν έχουν αναπτυχθεί και δεν σκοπεύουν ή αναμένουν να χρειαστεί να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια στη Βενεζουέλα, σε καμία χρονική στιγμή». Όπως πρόσθεσε: «Ο Τραμπ ως επικεφαλής του στρατεύματος ποτέ δεν αποκλείει επιλογές, όμως η μόνη αμερικανική στρατιωτική παρουσία που θα υπάρξει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα θα είναι πεζοναύτες για την ασφάλεια της πρεσβείας». Σύμφωνα με τον ίδιο: «Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αμερικανική διπλωματική παρουσία επί του εδάφους στη Βενεζουέλα».

Τι είπε για το πετρέλαιο

Όσον αφορά στο θέμα του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας ο Ρούμπιο υποστήριξε πως: «Πλέον είναι οι βενεζουελανικές αρχές που ταυτοποιούν πλοία τα οποία θέλουν να κατάσχουν οι ΗΠΑ. Από τα 500 εκατ. δολάρια από πωλήσεις πετρελαίου, τα 200 εκατ. βρίσκονται “παγωμένα” σε λογαριασμό, ενώ τα 300 εκατ. έχουν καταλήξει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας».