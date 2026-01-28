Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Άγιαξ με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου. Δράστης ήταν για μία ακόμα φορά ο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος συνδυάστηκε μοναδικά με τον Ταρέμι και με πλασέ νίκησε τον Γιάρος για το 1-0.