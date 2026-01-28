Ο Παναγιώτης Φωτεινός, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πού οφείλονται οι διαξιφισμοί μεταξύ των στελεχών του ΠαΣοΚ ενόψει του συνεδρίου του κόμματος. Το δίλημμα Δούκα, η απάντηση Ανδρουλάκη και το αγκάθι των δημοσκοπήσεων.

Στο podcast με τίτλο «Τι συμβαίνει στο ΠαΣοΚ » θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:29 Τα διαδικαστικά του επερχόμενου συνεδρίου του ΠαΣοΚ.

1:51 Το δίλημμα που θέτει ο Χάρης Δούκας και οι διαφωνίες που έχει προκαλέσει.

4:14 Το ζήτημα των προκριματικών εκλογών που θέτει ο δήμαρχος Αθηναίων.

5:15 Οι στόχοι του Νίκου Ανδρουλάκη και η απάντηση στις εσωκομματικές έριδες.

6:54 Πόσο πιθανό είναι να δούμε διαγραφές στο ΠαΣοΚ;

7:54 Τι στάση τηρούν οι Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλος Γερουλάνος.

9:40 Πού οφείλονται οι διαξιφισμοί και η εσωστρέφεια της πράσινης παράταξης.

