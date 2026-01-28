Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Όχι με τις ίδιες ταχύτητες η κάθε μία αλυσίδα με την άλλη κι όχι με τα ίδια δεδομένα – είναι διαφορετικά τα μεγέθη και οι προτεραιότητες. Όμως, σε κάθε περίπτωση, όλες σχεδόν οι μεγάλες αλυσίδες – κι αυτή είναι η βασική τάση – προσπαθούν να μετασχηματίσουν, τόσο δίκτυο τους, όσο και το «εμπορικό τους φορτίο».

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2025, ο «πληθωρισμός των τροφίμων» στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ ήταν εξαιρετικά αδύναμος, έναντι όχι μόνο του 2024, αλλά και των προηγούμενων χρόνων.

Το γεγονός αυτό οφείλεται πρωτίστως στον εντυπωσιακό ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσονται, τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι αλυσίδες έπαψαν πλέον να θεωρούν αυτή την κατηγορία των προϊόντων ως τον «φτωχό συγγενή» των επωνύμων προϊόντων. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία, την ποιότητα και φυσικά την ανάπτυξη τους.

Ιδιωτική ετικέτα

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ήδη αναζητούνται από αλυσίδες στελέχη για να «τρέξουν» την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων. Τα πράγματα πλέον δεν είναι όπως παλιότερα. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήρθαν για να μείνουν. Οι αλυσίδες το έχουν αντιληφθεί κι ως εκ τούτου, αλλάζουν την εμπορική τους συμπεριφορά. Αυτό που ίσχυε για χρόνια ότι τα κέρδη προέρχονται από τα επώνυμα προϊόντα, δεν ισχύει πια ή εν πάση περιπτώσει, οι αλυσίδες δε θέλουν να ισχύει!

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, το μερίδιο τους στις συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων ανέρχεται πλέον στο 27,3%! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και ο ρυθμός που αναπτύσσονται, είναι περίπου διπλάσιος των επωνύμων προϊόντων! Ανέρχεται στο 7,4% έναντι 4,9% που είναι ο ρυθμός ανάπτυξης των επωνύμων προϊόντων. Όπως εξηγούν όμως οι ίδιες πηγές, όλη αυτή η εμπορική αναδιάταξη των αλυσίδων έχει κόστος.

Ανατιμήσεις

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, στο πρώτο τρίμηνο του 2025, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανατιμήθηκαν, περίπου κατά 2,2%. Φέτος, από τις πρώτες κιόλας μέρες του χρόνου, οι αλυσίδες προχώρησαν σε νέα ανατίμηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου βαρόμετρου της Circana, ενώ στην τελευταία εβδομάδα του 2025 – που αφορά στο σύνολο του έτους – η ανατίμηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ήταν 2,2%, φέτος, στην πρώτη εβδομάδα του έτους, η ανατίμηση που καταγράφεται είναι 2,7%.

Παράλληλα, φαίνεται ότι και ορισμένες εταιρείες επωνύμων προϊόντων προχώρησαν σε ανατιμήσεις – από 1,4% σε 1,5%, με βάση τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έχει αναγκάσει πολλές εταιρείες επωνύμων προϊόντων να αναθεωρήσουν την εμπορική τους πολιτική. Δηλαδή, οι ανατιμήσεις τους είναι περιορισμένες κι όχι συχνές. Έτσι, στην αγορά διαμορφώνεται μία νέα ισορροπία, η οποία σίγουρα θα φανεί στους επόμενους μήνες.

Πηγή: OT.gr