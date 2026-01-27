Τραγωδία στη Ρουμανία σημειώθηκε όταν μίνι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Κατερίνη με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με βυτιοφόρο.

Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος είναι επτά νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Κατά την ίδια πηγή στο βαν επέβαιναν 10 άτομα, παρ’ όλο που το όχημα είχε χωρητικότητα οκτώ θέσεων.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Το πολύνεκρο τροχαίο έγινε όταν το μίνι βαν προσπάθησε να προσπεράσει βυτιοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες το τοπίο ήταν ομιχλώδες και το οδόστρωμα ολισθηρό.

Η τραγωδία γράφτηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6–E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της Ρουμανίας. Όπως μεταδίδουν οι τοπικές αρχές, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα μία μονάδα πρώτης επέμβασης και διοίκησης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο ασθενοφόρα SMURD και ένα ειδικό όχημα μεταφοράς προσωπικού και θυμάτων πολλαπλών απωλειών (ATPVM).

Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης

Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρεστι μεταβαίνει στο σημείο

Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές.

Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρεστι μεταβαίνει αμεσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.