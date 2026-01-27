Ο θάνατος 7 νέων ανθρώπων την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, γέννησε κύμα συλλυπητηρίων του πολιτικού κόσμου.

Τη βαθιά του θλίψη για το θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δήλωσε συγκλονισμένος από την είδηση της τραγωδίας, τονίζοντας πως η σκέψη όλων των Ελλήνων βρίσκεται στις οικογένειες που δοκιμάζονται.

Ανάλογη εμπειρία κατέθεσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας. Πιο συγκεκλριμένα, «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία» αναφέρει. «Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε αναφέροντας ότι πρόκειται για «μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο». Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του επισημαίνει: «Δεν έχω λόγια. Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δύναμη στον ΠΑΟΚ. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Ακόμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Τα συλλυπητήρια του μετέφερε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος έγραψε στα social media: «Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες»

Με ανάρτησή στο Facebook και ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα φιλάλθων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.