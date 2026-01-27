Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, ανέλαβε το χρέος να επιβεβαιώσει την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο ανατριχιαστικό τροχαίο στη Ρουμανία κατά το ταξίδι τους στη Λιόν.

Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά» έκανε λόγο για «μία ανείπωτη τραγωδία», που «χτύπησε σήμερα την πόρτα μας» και δήλωσε «συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας».

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο», συνέχισε ο Ιβάν Σαββίδης.

«Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες» έκλεισε το συλλυπητήριο μήνυμά του.