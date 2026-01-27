Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση για την κατάσταση υγείας των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία αναφέροντας ότι: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα».

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat», σημειώνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ακόμα πρόσθεσε ότι: «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε».

Καταλήγει δε, πως: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».

Τα στοιχεία για την καταγωγή των θυμάτων της τραγωδίας

Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ τρία από τα θύματα κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθείας, ένα από την Κατερίνη και τρία από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, από τις Συκές, την Νεάπολη και τον Εύοσμο. Οι τραυματίες οι δύο είναι από την Αλεξάνδρεια Ημαθείας και ο ένας από την Κατερίνη.

Η πρώτη αντίδραση των ρουμανικών Αρχών

«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα (TIR), η οποία κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Αρχές, σύμφωνα με τη ρουμάνικη ιστοσελίδα Digi24 για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, σε δηλώσεις προχώρησε και ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών, Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη επτά νεκρών. «Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με επτά θανάτους. Υπήρξαν αιτήματα και η πρόθεση ήταν να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν».