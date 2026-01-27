Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας, όταν πεύκο κατέρρευσε και χτύπησε το βαγόνι του μηχανοδηγού σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού σύμφωνα με το patrisnews.gr.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.