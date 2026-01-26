Σε τέσσερις εταιρείες είναι σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλισμένη η εταιρεία Βιολάντα, το εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα τυλίχθηκε χθες το βράδυ στις φλόγες με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες.

Πρόκειται για τις Generali με 40% (Leader), Εθνική Ασφαλιστική (30%), Ευρώπη (25%) και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (5%) ενώ διαμεσολαβητής είναι η εταιρεία Penco Α.Ε.

Πότε ξεκινά η καταμέτρηση των ζημιών στη Βιολάντα

Mόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης και το επιτρέψουν οι αρμόδιες αρχές θα ξεκινήσει η καταμέτρηση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στη μονάδα.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης η οποία θα δείξει πως έγινε η τραγωδία και εν συνεχειά θα πληρωθούν οι όποιες αποζημιώσεις εάν και εφ’ όσον είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές που περιέχονταν μέσα στο συμβόλαιο.

Η φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Το story της Βιολάντα

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 13 εργαζόμενους. Οκτώ άτομα κατάφεραν να βγουν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου.

Η βιομηχανία Βιολάντα ξεκίνησε το 2003 και κατάφερε να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες μπισκότων της χώρας, με 3 εργοστάσια παραγωγής και εξαγωγές σε 30 χώρες.

Πρόσβαση σε 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς

Η Βιολάντα, κατέχοντας μια ευρύτατη ποικιλία προϊόντων, έχει σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα, με εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες και τον όγκο των εξαγωγών να βελτιώνεται κατά 46,2% το 2024 σε σχέση με το 2023. Μέσω της δομής των εξαγωγών της ελέγχονται 42 κέντρα διανομής διεθνώς και αφορούν είτε τους ανά κράτος διανομείς της, είτε αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απευθείας προμηθεύονται κεντρικοποιημένα, έχοντας πρόσβαση σε 6.500 σημεία πώλησης.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά τροφίμων (π.χ. Carrefour, Aldi, Casino, Tesco).

Στην εγχώρια αγορά η Βιολάντα διαθέτει κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ελλάδα, τα οποία εξυπηρετούν και παρακολουθούν 79 τοπικά κέντρα διανομής, έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και εξυπηρετεί όλες τις παραγγελίες των πελατών, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Από το αρτοποιείο στα 3 εργοστάσια

Με την ιστορία της να ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, η Βιολάντα που ιδρύθηκε το 2003, παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται πάσης φύσεως είδη αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής, κουλουροποιϊας και μπισκοτοποιϊας.

Η εταιρεία διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια. Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 m² όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Πηγή: ot.gr