Σε τέσσερις εταιρείες είναι σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλισμένη η εταιρεία Βιολάντα, το εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα τυλίχθηκε χθες το βράδυ στις φλόγες με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες.

Πρόκειται για τις Generali με 40% (Leader), Εθνική Ασφαλιστική (30%), Ευρώπη (25%) και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (5%) ενώ διαμεσολαβητής είναι η εταιρεία Penco Α.Ε.

Mόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης και το επιτρέψουν οι αρμόδιες αρχές θα ξεκινήσει η καταμέτρηση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στη μονάδα.

Η φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 13 εργαζόμενους. Οκτώ άτομα κατάφεραν να βγουν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου.

Η βιομηχανία Βιολάντα ξεκίνησε το 2003 και κατάφερε να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες μπισ κότων της χώρας, με 3 εργοστάσια παραγωγής και εξαγωγές σε 30 χώρες.

