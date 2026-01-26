Στο πλαίσιο εντατικοποιημένων τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις και προχώρησαν συλλήψεις οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

246 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας -23.010- ελέγχους αλκοολομέτρησης.

Συνελήφθησαν -10- οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 23 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-1-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -23.010- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -246- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν -10- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.