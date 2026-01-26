Η κακοκαιρία επελαύνει τη χώρα σε αρκετές περιοχές με βροχές, καταιγίδες και χιόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, «ο καιρός στην Αττική έχει ήδη βελτιωθεί και δεν αναμένεται νέα επιδείνωση». Μάλιστα, ο ίδιος σημειώνει ότι από την Πέμπτη προβλέπεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων.

Με τον φόβο ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας

Με τον φόβο της νεροποντής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Στην Άνω Γλυφάδα, και συγκεκριμένα στην Ανθέων και τη Μετσόβου –τον δρόμο που κυριολεκτικά «διαλύθηκε» από την προ ημερών θεομηνία και τις κατολισθήσεις– οι κάτοικοι κοιτούν τον ουρανό με αγωνία, καθώς οι πληγές από την προηγούμενη καταστροφή είναι ακόμη ανοιχτές.

Στην περιοχή, όπου προ ημερών θρηνήσαμε και μία νεκρή γυναίκα, έχουν στηθεί αναχώματα και περιφράξεις σε καίρια σημεία, από τα αρμόδια συνεργεία του δήμου, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η ορμή τυχόν νέων κατολισθήσεων και να συγκρατηθούν τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν από το βουνό. Μια γυναίκα που ζει στη συμβολή της Μετσόβου με την Αγίας Λαύρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε και την αγωνία της για το τι μέλλει γενέσθαι. Το σπίτι της πλημμύρισε, ενώ το ασανσέρ της πολυκατοικίας παραμένει βυθισμένο στο νερό.

«Μαζέψαμε [λάσπες], το ασανσέρ έχει μείνει ακόμα, είχε δύο μέτρα νερό μέσα και περιμένουμε αύριο να έρθει ο συντηρητής, να δούμε τι ζημιά έχει πάθει» λέει και συνεχίζει περιγράφοντας το χάος μέσα στο διαμέρισμά της: «Είχε 30 πόντους… Το ασανσέρ είχε δύο μέτρα. Όσο είναι το… βάθος του. Αλλά ήταν 30 πόντους όλο το σπίτι, όλο, όλο, όλο. Εκτός απ’ τους ορόφους».

Η ίδια, όπως λέει, αναγκάστηκε να πληρώσει συνεργεία για να καθαρίσουν τη λάσπη: «Καθαρίσαμε και εμείς, αλλά πληρώσαμε κιόλας για να καθαρίσουν οι άνθρωποι γιατί κι εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι». Θυμάται πώς η καταστροφή τους χτύπησε την πόρτα εντελώς ξαφνικά: «Ήταν πάρα πολύ άσχημα, γιατί μας ήρθε απότομα. Είχαμε καθίσει στο σπίτι μας, είχαμε ανάψει το τζάκι και κατεβαίνει ο γιος μου κάτω και τι να δει; Μέχρι το πρώτο σκαλί ήτανε νερό. Όχι νερό, λάσπη. Λάσπη που την έβγαζες με το φαράσι και δεν έβγαινε, κόλλαγε κάτω».

Η κάτοικος, που ζει στην περιοχή πάνω από έξι δεκαετίες, καταγγέλλει πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων στο βουνό. «Εγώ είμαι εδώ 65 χρόνια. Είχε συμβεί έτσι, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Όχι να μπούνε μέσα στο σπίτι νερά και λάσπες, όχι. Είχε κατεβάσει… ο χείμαρρος είχε κατεβάσει πολλά νερά και έκανε ‘βουυυ’ με δύναμη. Τώρα έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Πάνε και ρίχνουνε πάνω μπάζα. Οι επιτήδειοι».

Τώρα, η μόνη της ελπίδα είναι να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα: «Πιστεύω να μην είναι αυτή η δυνατή βροχή, να φύγουν οι λάσπες θέλω. Τι να πω; Ξέρω γω; Ο Θεός ξέρει. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τον Θεό, ούτε με κανέναν».

Ζημιές στη Σπάρτη και στην Αργυρούπολη

Αργυρούπολη

Σειρά προβλημάτων προκαλεί το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει, μεταξύ άλλων περιοχών, και την Αθήνα.

Τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Οι εικόνες είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Σπάρτη

Με πολλά προβλήματα ξημέρωσε για τη Σπάρτη, η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, εξ αιτίας της κακοκαιρίας που από τις πέντε τα ξημερώματα «χτύπησε» το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, με έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλάζι. Με απόφαση του δημάρχου, λόγω τοπικού φαινομένου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά στον δήμο.

Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται επί ποδός, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, αλλά και όπου ο δήμος κρίνει αναγκαίο. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων, σήμερα, Δευτέρα 26/01/26, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».

Ο δήμαρχος Σπάρτης από νωρίς το πρωί, με αναρτήσεις στα social media, ενημέρωνε πως τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. «Τα πλημμυρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη της πρόσβαση των μαθητών. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου. Οι μαθητές που ήδη έχουν καταφθάσει στη Σπάρτη, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των Σχολείων για την παραμονή τους».

Η ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης αναφέρει: «Λόγω προβλημάτων στις μετακινήσεις και για την ασφάλεια των μαθητών τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα 26/1/2026».

Σύμφωνα με το Notospress, περιοχές πέριξ του δήμου Σπάρτης σε Δήμο Ευρώτα κ.λ.π. δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα και τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Με πορτοκαλί προειδοποίηση, η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο είχε εκδώσει την Κυριακή, επισημαίνοντας την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Απαγορευτικό απόπλου σε τρία λιμάνια της Αττικής

Οι ισχυροί νότιοι – νοτιοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ, δεν έχουν επιτρέψει από νωρίς το πρωί, την εκτέλεση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογιών για Κυκλάδες.

Εκτός από το απαγορευτικό απόπλου, στο λιμάνι του Πειραιά, το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, στον Αργοσαρωνικό, τα ταχύπλοα δεν εκτελούν δρομολόγια, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Ακυρώσεις σημειώθηκαν και από το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα.

Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια, τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο, αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Δεν προσγειώθηκαν αεροπλάνα στο Ηράκλειο

Οι έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν το πρωί στην Κρήτη, δεν επέτρεψαν, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, την προσγείωση δύο αεροπλάνων στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Συγκεριμένα, η χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, υποχρέωσε δύο πτήσεις να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Επρόκειτο για μια επιβατική πτήση που επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί και μία πτήση cargo, που εκτελείτο με μικρότερο αεροσκάφος.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός από αύριο, Τρίτη

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βαθμιαία βελτίωση σε όλη τη χώρα από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.